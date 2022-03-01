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Rizespor'un Ukraynalı eski futbolcusu Moroziuk, Türkiye'ye seslendi

#Ukrayna Rusya#Nikolay Moroziuk#Çaykur Rizespor
Rizesporun Ukraynalı eski futbolcusu Moroziuk, Türkiyeye seslendi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Nikolay Moroziuk, ülkesinin Rusya tarafından işgal edilmesi sonrasında Türkçe bir paylaşım yaparak Türk halkına destek çağrısında bulundu.

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Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Nikolay Moroziuk, 2019/20 sezonunda Ünal Karaman yönetiminde oynadıkları Alanyaspor maçına askeri kamuflajla çıkıp İstiklal Marşı'nı bayrağımıza bayarak okudukları fotoğrafları paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

Türkiye için zor zamanlar yaşanırken, Türk ordusuna ve tüm Türk halkına destek verme şansım olmuştu. O fotoğraf için Rus takipçilerimden tehdit ve hakaret içeren bir sürü mesaj almıştım! Ama ikinci vatanım olan Türkiye ve halkı için yaptığım, kalbimin derininden gelen bu eylemimden hep gurur duydum.

Bugün vatanım Ukrayna’da savaş var! İnsanlar hür yaşadıkları bağımsız Ukrayna’mın topraklarında öldürülüyorlar, roketler uçuşuyor, kadın ve çocuklar katlediliyor ve bütün bunlar ŞEYTAN olarak adlandırılan, Ukrayna halkını yok etmeyi amaçlayan tek bir adam istediği için oluyor.

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Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üstünde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna’yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul’dan Erzurum’a, Ankara’dan Hatay’a, Antalya’dan Adana’ya, Sivas’tan memleketim Rize’ye... Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım. Ve inanıyorum ki Türkiye mavi-sarı renklere bürünecek.

Rizesporun Ukraynalı eski futbolcusu Moroziuk, Türkiyeye seslendi

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#Ukrayna Rusya#Nikolay Moroziuk#Çaykur Rizespor

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