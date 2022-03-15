Rusya'da gündem Artem Dzyuba! Ukrayna'da akrabaları olduğu için milli takımdan affını istedi

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Rusya Milli Takımı kaptanı ve en golcü oyuncusu olan Artem Dzyuba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği dönemde toplanacak A Milli Takım kadrosundan affını istedi.

Milli takım kadrosunu açıklayan Rusya Milli Takımı teknik direktörü Valery Karpin, Dzyuba'nın kadroda olmamasıyla ilgili; "Haftasonu kendisiyle konuştum. Anladığım kadarıyla Ukrayna ile devam eden zorlu durum sebebiyle kadroda olmak istemedi. Ailesinden birçok kişinin Ukraynalı olduğunu ve orada zor şartlar altında yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Bu sebeplerle bu seferlik affını istedi ancak daha bu karışıklık bittiğinde kadroya dönme sözü verdi." diye konuştu.

DZYUBA: SANIRIM KARPIN BENİ YANLIŞ ANLADI

Karpin'in bu açıklamaları, Rusya'da Dzyuba'ya karşı tepkileri arttırırken Zenit'in 33 yaşındaki golcüsü konuyla ilgili Rus basınına yaptığı açıklamada; "Milli takıma politik sebeplerden ötürü gitmemezlik yapmadım. Tamamen ailevi sebeplerle affımı istedim ama bu konuda detay vermek istemiyorum. Sanırım Karpin benim sözlerimi yanlış anladı ya da onun söyledikleri yanlış yazıldı." dedi.

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UKRAYNALI OYUNCULARIN BÜYÜK TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Artem Dzyuba, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü operasyonun ilk günlerinde sessiz kaldığı için Ukraynalı meslektaşlarının büyük tepkisini çekmişti.

Ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den Everton'a 24 milyon Euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki Vitaliy Mykolenko, sosyal medyadan Artem Dzyuba'yı hedef alan sert bir paylaşım yapmıştı.

"Sessiz pislikler! Ukrayna'da barışçıl siviller öldürülüyor. Artem Dzyuba! Hayatının sonuna kadar zindanda kalacaksın. En önemlisi çocukların da öyle. Ben bundan memnun olacağım."

DZYUBA CEVAP VERMİŞTİ: İNGİLTERE'DEKİ MALİKANELERİNİZDEN...

Artem Dzyuba, Mykolenko'nun paylaşımı sonrasında sessizliğini bozarak uzun bir açıklama yapmış ve savaşa karşı olduğunu söylemişti.

İngiltere'deki malikanelerde k.çlarının üstünde oturup nahoş şeyler söyleyen bazı meslektaşlarıma: Bu sözleriniz bizi gücendiremez, her şeyi görüyoruz ve anlıyoruz. Yakın zamana kadar Ukrayna'daki olaylar hakkında konuşmak istemiyordum. Korktuğumdan değil, siyasette uzman olmadığımdan konuşmak istemedim. Ama herkes gibi benim de bir fikrim var. Bu konuya her yönden çekildiğim için fikrimi paylaşacağım.

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Herhangi bir savaşa karşıyım. Savaş korkunç bir şeydir. Aynı zamanda insan saldırganlığına ve nefretine de karşıyım. Rus olduğumdan korkmuyorum. Rus olmaktan gurur duyuyorum. Ve şimdi sporcuların neden acı çekmesi gerektiğini anlamıyorum. Çifte standarda karşıyım.

Neden herkes spor siyasetin dışında kalsın diye bağırıp duruyor da ilk fırsatta Rusya'ya gelince bu ilke tamamen unutuluyor Tekrar ediyorum, savaş korkutucu. Stresli durumlarda insanlar gerçek özlerini, bazen olumsuz olarak gösterirler. Şimdi konumu ve mesleği ne olursa olsun, tüm Rus halkının öfke ve nefret dökülmüştür.

Hakaret ve tehdit yazan o binlerce insan sıraya girsin! Savaş bitecek ama insan ilişkileri devam edecek ve geri alınması imkansız olacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Herkese selam ve sevgiler.

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RUSYA KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR BULUNUYOR?

Kaleci: Matvey Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dynamo Moskova), Alexander Selikhov (Spartak Moskova)

Defans: Georgy Jikia (Spartak Moscoka), Kirill Zaika, Sergey Terekhov (Sochi), Maxim Osipenko (Rostov), Danil Krugovoy, Alexei Sutormin, Dmitry Chistyakov (Zenit), Ilya Samoshnikov (Rubin Kazan), Igor Diveev (CSKA Moskova).

Orta saha: Dmitry Barinov, Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskova), Vladislav Sarveli, Anton Zinkovsky (KS Samara), Arsen Zakharyan, Daniil Fomin (Dynamo Moskova), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyaev, Andrey Mostovoy, Alexander Erokhin (Zenit), Zelimkhan Bakaev (Spartak Moskova), Danil Glebov (Rostov)

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Forvet: Fedor Smolov (Dynamo Moskova), Anton Zabolotny (CSKA Moskova), Ivan Sergeev (Zenit)

UEFA VE FIFA MAÇLARINI İPTAL ETMİŞKEN RUSYA MİLLİ TAKIMI NEDEN TOPLANIYOR?

UEFA ve FIFA, Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini ikinci bir karara kadar turnuvalardan men etmişti.

Valery Karpin yönetimindeki Rusya Milli Takımı, maçlarının ertelenmesine rağmen 21 Mart'ta Moskova'da toplanıp bir haftalık kamp yapacak. Federasyonun açıklamasında oynanacak hazırlık maçıyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi. Rusya'nın uluslararası bir maç yapması UEFA ve FIFA kararları gereği mümkün değil.

Bahsedilen hazırlık maçı, Rusya genç milli takımıyla veya Rus kulüpleriyle resmi olmayan şekilde yapılabilir.