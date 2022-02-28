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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası CSKA ve Zenit'te deprem! Oyuncular takımda ayrılıyor

#Basketbol#Cska#Zenit
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası CSKA ve Zenitte deprem Oyuncular takımda ayrılıyor

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş sonrası üst üste ayrılık kararları alınmaya başlandı. CSKA ve Zenit'te birçok oyuncu takım kamplarını terk etti.

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, son birkaç gün içinde birçok oyuncuyu Rus kulüplerinden ayrılmaya yöneltti. CSKA Moskova yaptığı açıklamayla dört oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Tornike Shengelia, Johannes Voigtmann, Marius Grigonis ve Iffe Lundberg’in evlerine döndükleri duyuruldu.

Ayrıca Joel Bolomboy da Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun yarattığı ailevi sebeplerden dolayı kulübü terk etti. 

CSKA Moskova'dan yapılan açıklamada, "Tornike Shengelia ve Iffe Lundberg, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut durumla ilgili ailevi, kişisel nedenlerle ve bunun olası sonuçları nedeniyle CSKA'dan ayrıldı. Kısa zaman içinde Marius Grigonis ve Johannes Vogtmann da ülkelerine dönecek. Oyuncuların eylemleri sözleşme hükümlerini ve kulüp düzenlemelerini ihlal ediyor. Ancak kulüp her bir oyuncunun kişisel durumuna anlayışla yaklaşıyor. Avrupa'daki siyasi ve sportif durum normale döndüğünde oyuncu anlaşmalarının durumu çözülecek. Diğer tüm basketbolcular ve antrenörler, her zamanki programa göre yaklaşan maçlara hazırlanmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

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ZENİT'TE GÖZLER 7 İSİMDE

Öte yandan THY Euroleague'de mücadele eden diğer takım Zenit'in Rus vatandaşı olmayan tüm oyuncuları ve staff takımdan ayrılıyor.

Rus basınına yansıyan habere göre; Carter, Lloyd, Baron, Frankamp, ​​​​Poitres, Ponitka ve Mickey bu durumda takımdan ayrılacak isimler. Aynı şekilde Unics Kazan'da da ayrılıkların yaşanması bekleniyor. 

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#Basketbol#Cska#Zenit

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