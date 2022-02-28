12 Dev Adam, Yunanistan karşısına liderlik için çıkıyor

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dördüncü maçında yarın Yunanistan’ı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Mücadele NTV’den naklen yayımlanacak. Grubundaki ilk maçta deplasmanda sürpriz bir skorla Belarus’a 84-70 yenilen 12 Dev Adam ardından sahasında Büyük Britanya’yı 84-67 ile geçmişti. Cuma günü gruptaki en güçlü rakibi Yunanistan’a konuk olan ay yıldızlı ekibimiz son saniyelerde hakemlerin verdiği tartışmalı bir faul sonrası rakibine 72-21 yenilmişti.

Grupta ilk üçe girenler çıkacak

Türkiye ikinci, Yunanistan lider durumda... Milli Takım hem rakibini yenerek liderliğe yükselmek hem de birden fazla farkla galip gelerek ikili averajda üstünlük sağlamak istiyor. Gruplarında ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst turda mücadele etme hakkı elde edecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Bu nedenle bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Millilerimiz kalan üç maçını kazanarak maksimum puanla üst tura çıkma hedefinde.

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Gerçek kimliğimizi göstereceğiz

İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Milli basketbolcularımız ve teknik heyetimiz tüm basketbol severleri Sinan Erdem Spor Salonu’na davet etti. İlk maçın yıldızı Melih Mahmutoğlu, “İstanbul’da gerçek kimliğimizi yine göstereceğiz, daha da sert oynayacağız. Türk taraftarından tek istediğim Sinan Erdem’i doldurmaları... Onlara gerçek takımın nasıl mücadele verdiğini göstereceğiz. İsterse 4-5 tane hakem gelsin sorun değil. Biz orada onları yenebilecek güçteyiz” demişti.