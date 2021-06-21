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EURO2020
Haber Giriş: 21.06.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Rusya 1 - 4 Danimarka (EURO 2020 maç özeti)

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Rusya 1 - 4 Danimarka (EURO 2020 maç özeti)

EURO 2020 B Grubu'nda Rusya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Danimarka, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Rusya ile karşı karşıya geldi.

Kopenhag'ta oynanan ve 5 golün atıldığı mücadelede Danimarka, Rusya'yı 4-1 yendi ve Belçika'nın da Finlandiya'yı yenmesiyle grubu 2. sırada tamamlayarak üst tura çıktı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri; 38. dakikada Damsgaard, 59. dakikada Poulsen, 79. dakikada Christensen ve 82. dakikada Maehle kaydetti. Rusya'nın tek sayısı, 70. dakikada penaltıdan Dyzuba'nın ayağından geldi.

Belçika'nın Finlandiya'yı 2-0 yenmesiyle Danimarka, grubu 3 puanla 2. sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Rusya ise Finlandiya ile aynı puanda olmasına karşın -5 averajı olması nedeniyle turnuvaya veda etti.

Rusya 1 - 4 Danimarka (EURO 2020 maç özeti)

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