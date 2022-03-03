Rus işgaline karşı ülkesi Ukrayna'yı savunan Vitali Klitschko'dan kararlılık mesajı! "Ölmeye hazırız"

Haberin Devamı

Boks efsaneleri Vitali ve Wladimir Klitschko kardeşler, ülkelerini Rus işgaline karşı savunmayı sürdürüyor. Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rus işgaline karşı ülkesini ve şehrini savunacağını söyledi.

"ÖLMEYE HAZIRIZ"

Ülkelerini savunurken ölmeye hazır olduklarını belirten Vitali Klitschko, CNN'e yaptığı açıklamada, "Rus ordusunun ne kadar güçlü olduğuyla ilgilenmiyoruz, savaşmaya hazırız. Vatanımız ve ailelerimiz için ölmeye hazırız çünkü orası bizim evimiz. Bu bizim geleceğimiz ve birileri evimize gelip geleceğimizi bizden çalmak istiyor." dedi.

BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Bağımsızlığın kendileri için her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Klitschko, "Dünyanın en güçlü ordularından biriyle mücadele ediyoruz. Bağımsız olma isteği bizim için temel önceliktir. Ailelerimizi, şehrimizi, ülkemizi ve geleceğimizi savunuyoruz... Şu anda büyük bir vatanseverlik hareketi var. Yaşlı insanlar, hayal edebiliyor musunuz? Doktorlar, oyuncular, tiyatro oyuncuları, hiçbir zaman savaşma, silah tutma durumu olmayan birçok meslek. Ama şu anda bize geliyorlar, savaşmaya hazırlar. Bu harika." diye konuştu.