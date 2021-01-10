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Haber Giriş: 10.01.2021 - 20:37 | Son Güncelleme:

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, resmen Kayserispor'da

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Rumen teknik direktör Dan Petrescu, resmen Kayserispor'da
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Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır.
Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

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