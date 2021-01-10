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Rumen teknik direktör Dan Petrescu, resmen Kayserispor'da
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır.
Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.
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