Ronaldo'ya çok ağır sözler! Bu görüntüler çok konuşulmuştu... "Onuru yok..."

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Lusail Stadı’nda pazar günkü finalin ardından şampiyon takım Dünya Kupası’nı kaldıracak, futbolcular onu teker teker öpecek, onunla tur atacak, fotoğraf çekilecek. Hepsi bu kadar... Zira kutlamaların ardından FIFA yetkilileri 18 karat altından yapılma 5 kilogramlık kupayı şampiyon takımdan alarak Zürih’teki genel merkezlerine götürecek. 1930’da ilk Dünya Kupası’nda şampiyon Uruguay’a takdim edilen Jules Rimet Kupası’nın, üç kez şampiyon olan takıma ebediyen verilmesi kararlaştırılmıştı. Nitekim 1970’teki şampiyonanın finalinde İtalya’yı 4-1 yenen Brezilya Milli Takımı, üçüncü kez kazandığı için kupayı müzesine götürmüştü.

Kupa ilk olarak 1966'da çalındı, Pickles adlı köpek buldu

FIFA yönetimi bu ilk kupanın başına gelen türlü musibetlerin ardından İtalyan Silvio Gazzaniga’nın tasarladığı bildiğimiz kupanın, üç kez kazansa dahi kimseye verilmemesini kararlaştırdı. Zira Brezilya’nın 1970’te ebediyen kazandığı kupa kayıplara karışmış durumda! Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali Julet Rimet Kupası ilk olarak 1966’da çalındı. İngiltere’de yapılan finallerde Londra’da sergilenmekteyken kayıplara karışan kupa, 7 gün sonra Londra’nın güneyindeki kenar mahallelerden birinde, çalılıklar arasında ‘Pickles’ adlı bir köpek tarafından bulundu. Pickles, sahibine 5 bin sterlin para ödülü kazandırırken, sonrasında İngiltere Milli Takımı’nın kazandığı şampiyonluğun kutlamalarına şeref konuğu olarak katıldı, ayrıca bir ulusal şeref madalyasına layık görüldü. Tabii bir yıllık ücretsiz mama da cabası!.. Lakin kahraman Pickles 1 yıl sonra bir kediyi kovalarken kayışının dallara takılması üzerine boğularak öldü.

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Brezilya'nın 1983'te çalınan kupası hiçbir zaman bulunamadı

1970 sonrası kalıcı olarak Brezilya Futbol Federasyonu’nun müzesinde sergilenen Julet Rimet Kupası 1983 yılının aralık ayında federasyon binasından çalındı ve ülke çapında yapılan aramalara karşın hiçbir zaman bulunamadı. Bu üzücü olay nedeniyle FİFA yeni kupaya gözü gibi bakmakta. Elbette kupayı kazanan takım eli boş gönderilmeyecek ve adet olduğu üzere bronzdan yapılma sembolik bir dünya kupası verilecek ki müzelerine koyabilsinler.

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KUTLAMA BİLE YAPAMIYORUZ

Fransa'da Fas maçı sonrası yapılan kutlamalarda iki futbolcu yer alamadı: Jules Kounde ve İbrahima Konate. İki oyuncu da maç sonu rutin doping testi için çağrıldı ve numune verdi. İkilinin numune odasında görüntüleri sosyal medyada yayımlanırken Konate’nin kendisini çeken arkadaşına, “Kutlama bile yapamıyoruz” dediği görüldü. Kounde de yanıt olarak “Rezillik” dedi.

LIONEL MESSI'NİN BÜYÜKANNESİNİN EVİ ÖNÜNDE KUTLAMA

Tahmin edileceği üzere Arjantin’in Hırvatistan’ı 3-0 yenerek finale çıkması yurt sathında festival tadında kutlandı ve on binlerce kişi sokağa döküldü. Kutlamaların ilginç bir durağı daha vardı. Birçok taraftar, maçın yıldızı Lionel Messi’nin büyükannesinin Rosario şehrindeki evinin önüne giderek ‘Oley Messi Oley’ diyerek kutlama yaptı. Evinin önünde binlerce kişiyi gören Büyükanne Messi muhtemelen çok şaşırdı ancak yine de kalabalığa el salladı.

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BÖYLE REKOR DÜŞMAN BAŞINA

Dünya Kupası’nın sürpriz ekibi Fas’ın bu başarısında büyük pay sahibi olan isimlerden Youssef EnNesyri, yarı finaldeki Fransa maçında rekora imza attı... Ancak kötü anlamda. Çeyrek finaldeki Portekiz maçında attığı golle takımını yarı finale taşıyan golcü futbolcu, Fransa karşısında oyunda kaldığı 66 dakikalık süre içinde topa sadece 3 kez değebildi. Bu da 25 yaşındaki futbolcuyu, Dünya Kupası tarihinde 45 veya daha fazla dakika süre alan futbolcular arasında topa en az dokunan kişi yaptı.

SÜLALE BOYU KUPA SAADETİ

Kupada harikalar yaratan Lionel Messi’nin en büyük destekçisi ailesi. Messi ve eşi Antenola Rocuzzo’nun ailelerinden yaklaşık 20 kişi yıldız futbolcuyu ve Arjantin Milli Takımı’nı desteklemek ve moral vermek için Doha’ya gitti. Mutluluk fotoğrafında kimlerin olduğuna bir bakalım...

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EŞİ ANTONELLA'NIN AKRABALARI DA TRİBÜNDE

Antonella Roccuzzo (Arjantin basını Antonela’nın Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’den çok daha fazla ilgi gördüğünü iddia ediyor-ayrıca taraftarlardan gelen tüm fotoğraf çektirme isteklerini nezaketle kabul ediyormuş), çocukları Thiago, Mateo ve Ciro, kayınpederi Jose, annesi Celia, babası Jorge, ağabeyi Matias, yengesi Rosana, yeğenleri Tomas ve Luana, küçük erkek kardeşi Rodrigo, yengesi Maria, yeğenleri Agustin, Morena, Benjamin; küçük kız kardeşi Maria ve onun erkek arkadaşı Tuli Arellano..

ARJANTİNLİLER'İN FORMAYLA İMTİHANI

Lionel Messi’nin Meksika formasını yere koyduğu görüntüler daha belleklerden silinmemişken Arjantinlileri bir imtihan daha bekliyor gibi... Tangocular’dan Paulo Dybala’nın sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, Arjantinliler Hırvatistan maçı sonrası sevinirken, bir görevli rakip takımın formasını çöpe atıyor. Romero - olası tehlikeyi sezdiğinden midir bilinmez- hemen formayı çıkarıyor ancak katlayıp kenara falan da koymuyor, o da başka arkadaşına fırlatıyor. Formanın sonraki akıbeti belirsiz. Şimdi Hırvat bir boksörden Arjantinlilere mesaj gelecek mi, herkes beklemede! Zira Meksikalı dünya şampiyonu boksör Canelo Alvarez, Messi’yi üstü kapalı tehdit etmişti.

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HOZORLAR'DAN ÇILGIN KUTLAMA

Yarı finalde Fas’ı 2-0 yenerek finalde Arjantin’in rakibi olan Fransa’da futbolcuların maç sonrasındaki sevinç gösterilerinde ilginç görüntüler yaşandı. Takımın golcü isimlerinden Olivier Giroud, soyunma odasının ortasındaki masanın üstüne çıkıp dans ederken, oyun liderliğini üstlenen Antoine Griezmann büyük bir hoparlörü kaldırarak objektiflere poz verdi. Genç orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni de masanın üzerinde kayarak kutlamaya renk kattı. Oyuncular ilerleyen saatlerinde kamp yaptıkları otelde de, burada görev yapan personel ve çok sayıda Fransız taraftarla birlikte kutlamalara devam etti. Oyuncular dans ederken fonda her zamanki gibi ‘Freed from Desire’ şarkısı çalındı

'RONALDO'NUN FAS'I TEBRİK EDECEK ONURU YOKTU!'

Çeyrek finalde Fas’a 1-0 yenilerek Dünya Kupası’na veda eden Portekiz’de Ronaldo gündemden düşmüyor. Portekizli yıldıza bir tepki de eski Alman futbolcu Didi Hamann’dan geldi. Hamann, “Bir hafta önce sahneyi terk eden ve en büyük oyunculardan biri olan Ronaldo’nun tarihi bir şey başaran Fas’ı tebrik edecek onuru bile yoktu” dedi.

MBAPPE'NİN 'ŞUT' KAZASI TARAFTARI SERSEMLETTİ

Fransız futbolcu Kylian Mbappe’nin Fas maçı öncesi ısınmak için çektiği bir şut tribündeki bir taraftara çarptı. Şutun etkisiyle sersemleyen taraftarın iyi olup olmadığını merak eden Mbappe hızla tribüne gitti. Koluna dokunarak özür dileyen Mbappe taraftarın iyi olduğunu gördükten sonra sahaya geri döndü

DEMEK Kİ KIŞIN DA DÜNYA KUPASI OLURMUŞ

A MILLI Takım ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Katar’da devam eden 2022 Dünya Kupası ile ilgili sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı. Turnuvadaki maçları yerinde izleyen Terim, şu ifadeleri kullandı: “86’da Meksika’da başladı Dünya Kupası maceram. O günden beri katıldığım her turnuvada, sadece futbolu değil; insanı, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim.

HER ŞEY KUSURSUZ

Anladım ki önyargılarımızdan, ezberlerimizden daha önemlisi, değişimin kendisi ve neredeyse kusursuzca yapılabilen organizasyonmuş. Yoğun liglerin ve kupa finallerinin ardından 40 derece sıcaklıklar yerine Kasım-Aralık’ta da Dünya Kupası olurmuş. Katar sanıldığının aksine beklentinin üzerinde bir işe ve disiplinli bir organizasyona imza atabilirmiş.

FUTBOL DÜNYANIN SPORU

Futbol, sadece belli ülkelerin ve coğrafyaların değil, dünyanın sporuymuş. Favori takımlar değil, sürpriz ülkeler de buradayız mesajı verebilirmiş. En önemlisi bir Dünya Kupası’nı daha geride bırakırken; oynaması, yönetmesi, izlemesi, tanıklık etmesi en keyifli anların hepsinde futbol varmış.”