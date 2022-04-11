Ronaldo'nun telefonunu kırdığı taraftarın annesi isyan etti! 'Oğlum otizmli, o her şeyi mahvetti...'

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Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Everton'a mağlup oldukları maçın ardından kendisinden beklenmedik bir harekete imza atmış ve soyunma odasına giderken kendisinin videosunu çeken bir Everton taraftarının telefonunu kırmıştı. Olayın ardından Everton taraftarı 14 yaşındaki Jake Harding'in annesi Sarah Kelly konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Portekizli yıldızın bu hareketinin ardından Liverpool polisi olaya el atmış ve soruşturma başlatmıştı. Telefonu kırılan genç taraftar ve Ronaldo'nun ifadesine başvuran polisin, ardından Ronaldo'nun soruşturması için rapor hazırlayacağı belirtilmişti.

"RONALDO'NUN VİDEOSUNU ÇEKMEDİ BİLE..."

Konuyla ilgili açıklamalar yapan taraftar Jake Harding'in annesi Sarah Kelly, olayın tüm ayrıntılarını anlattı. Liverpool Echo Gazetesi'ne konuşan Kelly, Ronaldo'nun korkunç bir öfkeyle oğlunun elinden telefonu alarak yürüdüğünü ve o esnada kırdığını söyledi.

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"Oyuncuların girdiği tünele çok yakındık. Oğlum da onları içeri girerken videoya çekiyordu" diyen anne Kelly, "Tüm United oyuncularını çekti ancak sonra telefonu aşağı indirip çekmeyi bıraktı çünkü Ronaldo'nun bacağı kanıyordu. Ne olduğunu görmek için telefonunu indirdi, konuşmadı bile." diye konuştu.

"OĞLUM OTİZİMLİ, RONALDO HER ŞEYİ MAHVETTİ"

Ronaldo'nun bu tavrı sonrası sarsıldığını söyleyen Sarah Kelly, oğlunun otizm hastalığının olduğunu söyleyerek "Ağlıyordum. Jake şoka girmişti. Otizmli ve dispraksi hastalığı var. Bu yüzden eve gelene kadar olanları sindiremedi. Olanlara çok üzüldü ve artık maça gitmeme kararı aldı. Gittiği ilk ve son maç oldu. Ronaldo çıkmadan birkaç saniye öncesine kadar müthiş bir gün geçirdik ancak o hareketiyle her şeyi mahvetti" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM BİR FUTBOLCUNUN SALDIRISINA UĞRADI"

Oğlu için Ronaldo'nun bir idol olduğunu belirten anne Kelly, "Everton'da oynamasa da hayranı olduğu, idol gördüğü bir futbolcuydu. Jake telefonu yüzüne tutsa anlardım ama bunu yapmadı. Oğlum otistik bir çocuk ve bir futbolcu tarafından saldırıya uğradı. Ben bir anne olarak olayı böyle görüyorum" şeklinde konuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

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Cristiano Ronaldo, maçtan saatler sonra sosyal medyadan bir özür açıklaması yapmış ve telefonunu kırdığı taraftarı Old Trafford'da maç izlemeye davet etmişti.

Portekizli yıldız açıklamasında, "Zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Özür dilerim. Sportmenlik ve fair-play göstergesi olarak, bu taraftarı Old Trafford'daki bir maçımızı izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.