Cristiano Ronaldo'dan şoke eden hareket! Taraftarın telefonunu kırdı... 19 sezon sonra büyük tehlike, kariyerinde bir ilki yaşayabilir...

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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'a 1-0 mağlup oldu. Goodison Park'ta oynanan maçta Everton'a galibiyeti, getiren golü 27. dakikada Anthony Gordon attı.

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Atletico Madrid'e elenerek veda eden ve ligde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Manchester United, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi potasından uzak kaldı.

RONALDO TARAFTARIN TELEFONUNU KIRDI

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yenilgiyle biten maçın ardından kendisinden beklenmedik bir harekete imza attı. Ayağına aldığı darbenin acısı ile soyunma odasına giden Ronaldo, tünele girecekken kendisini video çeken bir Everton taraftarının telefonunu elinden alarak yere vurdu ve kırdı. Bu anlar, o bölgede Portekizli yıldızın stadyumu terk edişini kayda alan diğer taraftarlarca sosyal medyada paylaşıldı.

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SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ, TARAFTARI OLD TRAFFORD'A DAVET ETTİ

Stadyum çıkışında Everton taraftarının telefonunu kırarak gündem olan Cristiano Ronaldo, maçtan saatler sonra sosyal medyadan bir özür açıklaması yaptı ve telefonunu kırdığı taraftarı Old Trafford'da maç izlemeye davet etti.

Zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Özür dilerim. Sportmenlik ve fair-play göstergesi olarak, bu taraftarı Old Trafford'daki bir maçımızı izlemeye davet ediyorum. Cristiano Ronaldo

UEFA KONFERANS LİGİ İHTİMALİ

Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan futbolcusu unvanına sahip olan Cristiano Ronaldo gelecek sezon Devler Ligi'nden uzak kalma tehlikesi yaşıyor. Ligde son 5 maçının yalnızca birini kazanabilen Manchester United 51 puanla 7. sırada bulunuyor. Sezon sonu ilk 4 Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayabiliyor. 4. sıradaki Tottenham, United'ın 6 puan önünde. Ligi 5. bitiren takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına giderken, lig 6.'sı ise UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemesi oynayacak.

Manchester United şu anda 6. sıradaki West Ham ile aynı puanda bulunuyor. Kırmızı Şeytanlar UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alırsa Cristiano Ronaldo 2002 yılından sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi dışında bir Avrupa kupasında forma giymiş olacak.

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RONALDO KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYABİLİR

37 yaşındaki yıldız futbolcu Eylül 2002'de Sporting formasıyla o dönemki ismi UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'a karşı iki maça çıkmıştı. O sezonun bitiminde Manchester United'a transfer olan Ronaldo, aradan geçen 19 sezonun hepsinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

ROONEY İLE 'KISKANÇLIK' POLEMİĞİNE GİRMİŞTİ

Manchester United'da 2003-2009 yılları arasında birilikte forma giyen Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney haftayı birbirlerine göndermelerde bulunarak geçirdi.

İngiltere Championship'te 23. sırada bulunan Derby County'yi çalıştıran Wayne Rooney, geçtiğimiz hafta sonu Sky Sports'ta yayınlanan programa katılarak Manchester United'ın durumuyla ilgili yorumlar yapmıştı.

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Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesinin hata olduğunu söyleyen Rooney; "Cristiano ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde goller attı, hat-trick yaptı ama artık eskisi gibi değil, bu bir gerçek. Takımın daha fazlasına ihtiyacı var. Geleceğe doğru adım atması daha doğru olurdu. Manchester United'ı canlandırmak için genç ve başarıya aç oyuncular seçilmeli. Bu, Cristiano Ronaldo değil." dedi.

Programın bir diğer konuğu olan Liverpool efsanesi Jamie Carragher ise konuyla ilgili; "Ronaldo'yu transfer etmek büyük bir hataydı. Bunu ilk gün de söylemiştim. United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok." dedi.

RONALDO: İKİ KISKANÇ

Programın ardından Instagram hesabına stüdyodan fotoğraf paylaşan Rooney'ye eski takım arkadaşı Ronaldo'dan cevap geldi. Rooney'nin paylaşımına yorum yapan Ronaldo; "İki kıskanç" yazarak iki eski futbolcunun kendisini kıskandığını iddia etti.

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ROONEY: DÜNYADA ONU KISKANMAYAN KİMSE YOKTUR, MESSI HARİÇ

Derby County teknik direktörü Rooney'ye maç haftası öncesi düzenlediği basın toplantısında Ronaldo'nun 'kıskanç' yorumu soruldu.

Rooney şu yanıtı verdi: Dünyada Ronaldo'yu kıskanmayan bir futbolcu yoktur. Kariyeri, kazandığı kupalar, attığı goller, parası, karın kasları... Bence Messi hariç her futbolcu Ronaldo'yu kıskanıyordur."

RONALDO'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, çıktığı 25 Premier Lig maçında 12 gol atıp 3 asist yaptı. 7 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol attı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız Manchester United formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 18 gol ve 3 asistle mücadele etti.

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RONALDO VE ROONEY KARŞILAŞTIRMASI

6 yıl beraber forma giyen Ronaldo ve Rooney'nin kulüp kariyerlerine göz atalım.

Sporting, Manchester United(2 dönem), Real Madrid ve Juventus formaları giyen Cristiano Ronaldo toplam 927 maça çıkıp 692 gol attı, 231 de asist yaptı. Portekizli yıldız 37 yaşında üst seviye oynamaya devam ediyor.

Manchester United, Everton, DC United ve Derby County formaları giyen Wayne Rooney ise çıktığı 764 maçta 313 gol atıp 168 asist yaptı. İngiliz efsane 35 yaşında futbolu bıraktı.