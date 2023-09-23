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Ronaldo ve Talisca coştu, Al Nassr gol düellosunu 4-3 kazandı

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#Ronaldo#Talisca#Al Nassr
Ronaldo ve Talisca coştu, Al Nassr gol düellosunu 4-3 kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 10:50

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr - Al Ahli maçı büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekibin 4-3 kazandığı maça Ronaldo ve Talisca golleriyle damga vurdu.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al Nassr ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Yıldızlarla dolu iki takımın maçında tam 7 gol atıldı. Al Nassr, karşılaşmanı 4-3 kazandı.

Al Nassr'ın gollerini 4 ile 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 17 ile 45+6'da Anderson Talisca atarken Al Ahli'nin sayılarını 30 ile 87. dakikalarda Franck Kessie ve 50. dakikda penaltıdan Riyad Mahrez kaydetti.

Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 15'e yükseltti, Al Ahli ie 15 puanda kaldı. Ligde Al Ittihad haftayı 18 puanla lider tamamladı.

RONALDO FIRTINASI!

Yılın başında Suudi Arabistan'a transfer olan ve yaz transfer döneminde devam eden çılgınlığı başlatan Ronaldo, Al Nassr formasıyla golleri sıralamaya devam ediyor. Yeni sezonda çıktığı 6 maçta 9 gol atan 38 yaşındaki yıldız, 4 de asist yaptı.

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Portekizli futbolcu, gol krallığı yarışında lider konumda bulunuyor.

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"BİTTİ DEDİLER AMA BİTMEDİM"

Maçtan sonra konuşan Ronaldo; "Benim için 'Bitti' dediler ama bu doğru değil. Bacaklarım bana 'Ronaldo, bitti' diyene kadar oynamaya devam edeceğim. Hala verecek şeylerim var. Futbolu, gol atmayı ve kazanmayı çok seviyorum." dedi.

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#Ronaldo#Talisca#Al Nassr

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