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Cristiano Ronaldo bişt giyip kılıç dansı yaptı!

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#Cristiano Ronaldo#Suudi Arabistan#Al Nassr
Cristiano Ronaldo bişt giyip kılıç dansı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için özel poz verdi.

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Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarıyla birlikte Suudiler’in geleneksel kıyafetlerini giyerek kılıçlı dans yaptı.

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr Kulübü’nden yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, “Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.

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#Cristiano Ronaldo#Suudi Arabistan#Al Nassr

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