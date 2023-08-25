Ronaldo ve Mane coştu, Al Nassr ilk galibiyetini 5-0 ile aldı! (Al Fateh 0-5 Al Nassr)

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Suudi Arabistan Pro Lig üçüncü hafta maçında Al Fateh ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Sezonun ilk iki haftasında oynadığı maçlarda mağlup olan Al Nassr, Al Fateh deplasmanında patlama yaptı.

RONALDO'DAN HAT-TRICK VE ASİST

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Fateh maçında takımı öne geçiren Sadio Mane'nin ilk golünün asistini yaptı. Portekizli yıldız daha sonra 38, 55 ve 90+5. dakikalarda rakip fileleri sarsarak hat-trick'e imza attı.

Al Nassr'ın 4. golünü de 81. dakikada Sadio Mane kaydetti.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Pro Lig'de oynadığı ilk iki maçta mağlup olan Al Nassr, RONALDO'nun yıldızlaştığı maçı kazanarak sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu.

TALISCA KADRODA YOK

İsmi Süper Lig kulüpleriyle transfer haberlerinde sıkça geçen Anderson Talisca, Al Nassr'ın maç kadrosunda yer almadı.

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