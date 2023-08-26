Bellingham attı, Real Madrid kazandı! Ronaldo'dan sonra ilk kez...

Güncelleme Tarihi:
İspanya La Liga 3. hafta maçında Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, 81. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Real Madrid'de Rodrygo 68. dakikada penaltı kaçırdı.
Sezona 3'te 3'le başlayan Real Madrid puanını 9 yaparken Celta Vigo 1 puanda kaldı.
RONALDO'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI
Real Madrid'in yeni transferi Jude Bellingham, Cristiano RONALDO'dan sonra La Liga'daki ilk 3 maçında da gol atan ilk Real Madrid futbolcusu oldu.
İngiliz yıldızın 3 maçta 4 golü bulunuyor.