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Bellingham attı, Real Madrid kazandı! Ronaldo'dan sonra ilk kez...

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#Real Madrid#Bellingham#Ronaldo
Bellingham attı, Real Madrid kazandı Ronaldodan sonra ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 00:54

İspanya La Liga 3. hafta maçında Real Madird, deplasmanda Celta Vigo'yu Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve sezona 3'te 3 ile başladı. İngiliz yıldız, Real Madrid'de Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı.

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İspanya La Liga 3. hafta maçında Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, 81. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Real Madrid'de Rodrygo 68. dakikada penaltı kaçırdı.

Sezona 3'te 3'le başlayan Real Madrid puanını 9 yaparken Celta Vigo 1 puanda kaldı.

RONALDO'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI

Real Madrid'in yeni transferi Jude Bellingham, Cristiano RONALDO'dan sonra La Liga'daki ilk 3 maçında da gol atan ilk Real Madrid futbolcusu oldu.

İngiliz yıldızın 3 maçta 4 golü bulunuyor.

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#Real Madrid#Bellingham#Ronaldo

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