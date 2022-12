Ronaldo milli takımı bırakıyor mu? Portekiz basını duyurdu...

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde Fas'a yenilerek elenen Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo büyük üzüntü yaşamıştı.

Son 16 turunda oynanan İsviçre maçında yedek kalan Ronaldo, 6-1'lik galibiyet sonrası çeyrek finaldeki Fas sınavına da yedek kulübesinde başlamıştı. Mücadele 1-0 devam ederken oyuna giren Ronaldo'lu Portekiz skoru değiştiremedi ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ve gol atma başarısı gösteren Cristiano Ronaldo için Fas maçının son düdüğü, bir dönemin de sonu anlamına geliyordu. Maç bittikten sonra Faslı futbolcuların teselli ettiği 37 yaşındaki yıldız, tünele yaklaşırken ağlamaya başladı, reji tüneldeki görüntüye geçtiğinde ise Ronaldo'nun gözyaşları sel olmuştu.

SEVGİLİSİ VE KIZ KARDEŞİNDEN SANTOS'A TEPKİ

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, tribünden izlediği maçın ardından teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi. 'Dünyanın en iyi futbolcusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin.' diyen Georgina şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin dostun. Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden kişi. Dünyanın en iyi oyuncusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin. Seni hak etmeyen birinin yanında duramazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün biz kaybetmedik, öğrendik. Cristiano, sana hayranız."

Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro ise 'Bir adamı öldürdünüz' diyerek Fernando Santos'u istifaya davet etti.

Elma Aveiro, Instagram'da Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafa yorum olarak şunları yazdı:

"Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz. Fernando Santos istifa!"

RONALDO'DAN İLK AÇIKLAMA: NE YAZIK Kİ BU RÜYA GERÇEKLEŞMEDİ

Dünya Kupası'na veda sonrası duygusal bir açıklama yapan Ronaldo şu ifadeleri kullandı:

Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Neyse ki Portekiz de dahil olmak üzere uluslararası alanda birçok kupa kazandım. Ülkemizin adını dünyanın zirvesine yazdırmak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu Rüya için çok mücadele ettim.

16 yıl boyunca Dünya Kupası'nda mücadele ettim, goller attım, her zaman harika oyuncularla birlikte milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Elimden gelen her şeyi verdim. Sahada her şeyi denedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi.

Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim.

Şimdilik söylenecek çok fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüyam, hala devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır.

MİLLİ TAKIMI BIRAKACAK MI? PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Son Dünya Kupası'na çıkan 37 yaşındaki Ronaldo'nun milli takımı bırakacağı iddia ediliyordu ancak Portekiz basını, yıldız futbolcunun hayranlarını sevindirecek haberi duyurdu.

Correio da Manha'nın haberine göre Ronaldo milli takımı bırakmayı düşünmüyor. Yıldız futbolcunun en azından EURO 2024'te takıma katkı verebileceğini düşündüğü ifade edildi.