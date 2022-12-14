Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Arjantin'de Julian Alvarez hayaline kavuştu! 11 yaşında iken Messi ile fotoğraf çektirmişti...

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Arjantin#Lionel Messi
Arjantinde Julian Alvarez hayaline kavuştu 11 yaşında iken Messi ile fotoğraf çektirmişti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 07:00

Hırvatistan maçının kahramanı Alvarez’in en büyük hayali Messi ile yan yana oynamaktı. Messi bir maça daha damga vururken onu yalnız bırakmayan biri vardı; Julian Alvarez. 11 yıl önce henüz 11 yaşında iken Messi ile çektirdiği fotoğrafı gururla saklayan Alvarez, dün 2 gol attı, 1 penaltı yaptırdı.

Haberin Devamı

Lionel Messi, attığı ve attırdığı gollerle Hırvatistan maçının da kahramanı olurken bu kez ona eşlik eden bir isim daha vardı: Julian Alvarez. 22 yaşındaki forvet önce 27. dakikada Messi’nin gole çevirdiği penaltıyı yaptırdı.

Ardından 34. dakikada Dünya Kupası tarihinin en güzel gollerinden birini attı. Orta sahanın gerisinden aldığı topu yaklaşık 60 metre götüren Alvarez, 3 defans oyuncusunun ve kalecinin çabalarına rağmen topu filelere gönderip skoru 2-0 yaptı. Alvarez’in şovu bununla da bitmedi; 69. dakikada da Messi’nin pasında golü attı: 3-0.

Gözden Kaçmasın

Dünya Kupasındaki Arjantin - Hırvatistan maçında Lionel Messi tarihe geçtiDünya Kupası'ndaki Arjantin - Hırvatistan maçında Lionel Messi tarihe geçti!Haberi görüntüle

Arjantinde Julian Alvarez hayaline kavuştu 11 yaşında iken Messi ile fotoğraf çektirmişti...

11 YIL ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

Alvarez’i attığı gollerden sonra ilk kutlayan ise idolü Lionel Messi idi. Çocukluğundan bu yana Messi ile yan yana oynamanın hayalini kuran Alvarez, 2011’de henüz 11 yaşında iken efsane futbolcuyla çektirdiği fotoğrafı gururla saklıyordu. Bu hayalini ilk olarak 4 Haziran 2021’deki Arjantin-Şili maçında gerçeğe dönüştüren Alvarez, daha sonra 18 karşılaşmada daha milli formayı giydi. Alvarez, 1 yıl önce River Plate’ten Manchester City’ye transfer olmuştu.

Haberin Devamı

Arjantinde Julian Alvarez hayaline kavuştu 11 yaşında iken Messi ile fotoğraf çektirmişti...

EN GOLCÜ İSİM OLDU

Lionel Messi, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle de tarihi bir başarıya imza attı. Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Messi, topu ağlarla buluşturarak Arjantin'i 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Bu golle birlikte Lionel Messi, Arjantinli efsane golcü Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Gözden Kaçmasın

Medipol Başakşehirde sürpriz Hasan Ali Kaldırım gelişmesi Emre Belözoğlu kararını verdiMedipol Başakşehir'de sürpriz Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! Emre Belözoğlu kararını verdiHaberi görüntüle

MARADONA'YI GERİDE BIRAKMIŞTI

Messi, Arjantin'in son 16 turunda oynadığı Avustralya maçında kaydettiği golle Diego Maradona'yı geride bırakıp Arjantin Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu olmuştu.

Messi, Opta verilerine göre, 1986'da Dünya Kupası'nın şu anki haline geçilmesinin ardından bir turnuvanın son 16 turu, çeyrek finali ve yarı finalinde gol atan altıncı oyuncu oldu.

Haberin Devamı

Salvatore Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hristo Stoichkov (1994), Davor Suker (1998) ve Wesley Sneijder (2010) bu başarıyı daha önce gösteren diğer isimlerdi.

Arjantinlı yıldız ayrıca, aktif oyuncular arasında Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

8 GOLE KATKI YAPTI

Dünya Kupası'nda oynanan 6 karşılaşmada da görev alan Lionel Messi, 5 gol atıp 3 de asist katkısı yaptı. Tangocular'ın finale yükselmesinde en büyük pay sahibi Lionel Messi'nin olurken Dünya Kupası'nın da en skorer ismi oldu.

MODRiC’DEN BURUK VEDA

Kariyerindeki son Dünya Kupası karşılaşmasını oynayan Hırvatistan’ın kaptanı Luka Modric, 81. dakikada stattaki tüm futbolseverlerin ve takım arkadaşlarının alkışları arasında saha kenarına geldi.

Haberin Devamı

KOVACiC’DEN BÜYÜK FARK

Hırvatistan’ın orta saha oyuncusu Kovacic, 90 dakika oynadığı maçta topla en çok buluşan (105) ve en çok başarılı pas yapan (89) futbolcu olurken, ona en çok yaklaşan isim Luka Modric (93 ve 78) oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#Arjantin#Lionel Messi

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan