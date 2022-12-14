Arjantin'de Julian Alvarez hayaline kavuştu! 11 yaşında iken Messi ile fotoğraf çektirmişti...

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Lionel Messi, attığı ve attırdığı gollerle Hırvatistan maçının da kahramanı olurken bu kez ona eşlik eden bir isim daha vardı: Julian Alvarez. 22 yaşındaki forvet önce 27. dakikada Messi’nin gole çevirdiği penaltıyı yaptırdı.

Ardından 34. dakikada Dünya Kupası tarihinin en güzel gollerinden birini attı. Orta sahanın gerisinden aldığı topu yaklaşık 60 metre götüren Alvarez, 3 defans oyuncusunun ve kalecinin çabalarına rağmen topu filelere gönderip skoru 2-0 yaptı. Alvarez’in şovu bununla da bitmedi; 69. dakikada da Messi’nin pasında golü attı: 3-0.

11 YIL ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

Alvarez’i attığı gollerden sonra ilk kutlayan ise idolü Lionel Messi idi. Çocukluğundan bu yana Messi ile yan yana oynamanın hayalini kuran Alvarez, 2011’de henüz 11 yaşında iken efsane futbolcuyla çektirdiği fotoğrafı gururla saklıyordu. Bu hayalini ilk olarak 4 Haziran 2021’deki Arjantin-Şili maçında gerçeğe dönüştüren Alvarez, daha sonra 18 karşılaşmada daha milli formayı giydi. Alvarez, 1 yıl önce River Plate’ten Manchester City’ye transfer olmuştu.

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EN GOLCÜ İSİM OLDU

Lionel Messi, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle de tarihi bir başarıya imza attı. Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Messi, topu ağlarla buluşturarak Arjantin'i 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Bu golle birlikte Lionel Messi, Arjantinli efsane golcü Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

MARADONA'YI GERİDE BIRAKMIŞTI

Messi, Arjantin'in son 16 turunda oynadığı Avustralya maçında kaydettiği golle Diego Maradona'yı geride bırakıp Arjantin Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu olmuştu.

Messi, Opta verilerine göre, 1986'da Dünya Kupası'nın şu anki haline geçilmesinin ardından bir turnuvanın son 16 turu, çeyrek finali ve yarı finalinde gol atan altıncı oyuncu oldu.

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Salvatore Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hristo Stoichkov (1994), Davor Suker (1998) ve Wesley Sneijder (2010) bu başarıyı daha önce gösteren diğer isimlerdi.

Arjantinlı yıldız ayrıca, aktif oyuncular arasında Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

8 GOLE KATKI YAPTI

Dünya Kupası'nda oynanan 6 karşılaşmada da görev alan Lionel Messi, 5 gol atıp 3 de asist katkısı yaptı. Tangocular'ın finale yükselmesinde en büyük pay sahibi Lionel Messi'nin olurken Dünya Kupası'nın da en skorer ismi oldu.

MODRiC’DEN BURUK VEDA

Kariyerindeki son Dünya Kupası karşılaşmasını oynayan Hırvatistan’ın kaptanı Luka Modric, 81. dakikada stattaki tüm futbolseverlerin ve takım arkadaşlarının alkışları arasında saha kenarına geldi.

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KOVACiC’DEN BÜYÜK FARK

Hırvatistan’ın orta saha oyuncusu Kovacic, 90 dakika oynadığı maçta topla en çok buluşan (105) ve en çok başarılı pas yapan (89) futbolcu olurken, ona en çok yaklaşan isim Luka Modric (93 ve 78) oldu.