Fransa 3. Ligi’nden Dünya Kupası yarı finaline | İki yüzlülüğe gerek yok, Arjantin’in kazanmasını hiçbir zaman istemedim

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Hatta öyle ki İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Atlas Aslanları’na penaltılarla elendikleri maç sonrası 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için, “Beni çok şaşırttı.

Adam durmak bilmiyor. Aman Allah’ım, nereden geldi bu! Tıpkı İspanyollar gibi oynuyor” demişti. Ounahi yalnızca 18 ay önce Fransa 3. Ligi’nde US Avranches forması giyiyordu, hoş şimdiki durumu da çok parlak değil, yeni takımı Angers Ligue 1’de son sırada.Temmuz 2021’de bedavaya geldiği Angers’e kendisini transfer eden kulüp başkanı Said Chabane, “Şu aralar telefonum çok sık çalıyor, gitmek isterse onu tutamayız” diyor.

GiO REYNA’NIN UÇAK BiLETi HAZIRMIŞ

Dünya Kupası’na son 16 turunda veda eden ABD Milli Takımı’nın teknik direktörü Gregg Berhalter, Borussia Dortmundlu forvet Gio Reyna’ya fazla şans vermediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

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ABD basınına göre Reyna’nın şans bulamamasının nedeni gerek fiziksel olarak yeterli seviyede olmaması gerekse idmanlardaki disiplinsizliğiydi. Hatta Berhalter’in bir basın toplantısında, “Saha içinde ve dışında beklentilerimizi karşılamayan futbolcular var, eve gidiş biletlerini şimdiden almaya hazırız” dediği ismin de Reyna olduğu, 20 yaşındaki yıldızın takım önünde özür dileyerek Katar’da kalabildiği gelen haberler arasında.

Reyna ise İnstagram’dan yaptığı son paylaşımda özetle “Kol kırılır yen içinde kalır” derken “Teknik heyetin bu söylentilere katkı yapmasını şaşkınlıkla karşılıyorum” diyerek hocasına taş atmayı da ihmal etmedi.

FUTBOLDA OLUR BÖYLE ŞEYLER

Arjantin-Hollanda maçında çıkan olaylar sıcaklığını yitirmiş değil. Öyle ki Tangocular’ın dün Hırvatistan’la oynadığı yarı final öncesi basın karşısına çıkan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni’ye yine bu maçtaki olaylarla ilgili soru soruldu. 44 yaşındaki teknik adam yanıtıyla, artık bu olayı geride bırakmak istediklerini belirtirken, Hollanda hakkında herhangi bir olumsuz ifade kullanmaması dikkat çekti:

CENTiLMEN BiR TAKIMIZ

“Bu yaşananların hepsi futbolda zaman zaman rastladığımız şeyler. Bazen hücum eder bazen savunma yapar, bazen de tartışırsınız. İki takım da olması gerektiği gibi oynadı. Tek kabul etmediğim şey centilmen olmamamızla ilgili... Biz Suudi Arabistan’a yenildik bir şey demeden sahadan çıktı, Brezilya’yı orada yendik hiçbir kötü harekette bulunmadık.”

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LUiS ENRiQUE O KADAR PiŞMAN Ki...

İspanya’nın Fas’a elenmesinin ardından görevinden alınan teknik direktör Luis Enrique tek pişmanlığının Pablo Sarabia’yı az oynatmak olduğunu belirtti. Artık gelenekselleşen Twitch yayınında soruları yanıtlayan ‘Daddy Cool’ lakaplı çalıştırıcı, sadece Fas maçının son bölümlerinde oyuna aldığı (ve penaltı kaçıran) Paris Saint-Germainli Sarabia’nın daha fazla oynamayı hak ettiğini söyledi.

PEDRi ‘HARRY POTTER’ GiBi

Luis Enrique ayrıca ismini vermediği bir ismi kadroya aldığı için çok pişman olduğunu da sözlerine ekledi. Kendisini olumlu anlamda en çok şaşırtan ismin Pedri olduğunu belirten Enrique, “Harry Potter gibi... Adeta büyü yapıyor. İnanılmaz... Onu tarif edemiyorum” ifadelerini kullandı.

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iKi YÜZLÜLÜĞE GEREK YOK ARJANTiN’i HiÇ iSTEMEDiM

Brezilyalı efsane isimlerden Ronaldo Nazario, kupadaki favorisinin Fransa olduğunu söyledi. Brezilya’nın 2002 Dünya Kupası’nda Almanya’yı 2-0 yendiği final maçında her iki golü de atan ve kupayı kaldıran Ronaldo, “İki yüzlülüğe gerek yok, Arjantin’in kazanmasını hiçbir zaman istemedim. Ben başından beri Brezilya-Fransa finale bekliyordum. Eh Brezilya elendiğine göre Fransa şu anki büyük favori. Fas’ın kazanması da hoşuma giderdi ancak Fransa taş gibi takım, onları yenmeleri gerçekten zor” dedi.