Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! 'Transferimi engellediler'

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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın bağlantısıyla Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yaklaştığını açıkladı.

SURVIVOR'A DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz ay Ronaldinho, Survivor All-Star'a konuk olmuştu. Brezilyalı eski yıldız, Acun Ilıcalı ile takım oldu ve Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz'a karşı oynamıştı.

ACUN ILICALI İLE İLİŞKİSİ

Ronaldinho'nun programa konuk olması hakkında Acun Ilıcalı, "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen" ifadelerini kullanmıştı.

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ATTIĞI GOL SES GETİRDİ

Ronaldinho, All Star'daki ayuak tenisi ve futbol maçında sergilediği performanslarla büyük seyir zevki sunmuştu. Eski futbolcunun rövaşatası ise Survivor izleyicisini; Paris Saint Germain, Barcelona ve Milan döneminde futbolseverlere yaşattığı o muazzam zamanlara götürmüştü.

TATUM DA PAYLAŞMIŞTI

Dünyaca ünlü NBA oyuncusu Jayson Tatum, Boston Celtics'teki formasını giyerek Survivor yarışmacılarıyla bir araya gelen efsane futbolcu Ronaldinho'nun videosunu paylamıştı.

BREZİLYA BASININA KONUŞTU

Brezilya basınına konuşan Ronaldinho'nun, Acun Ilıcalı ile yakınlığı hakkında sorulan soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Efsane ismin, bir dönem Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

BİR FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ ENGELLEDİ

Ronaldinho, konu hakkında "İtalya’dayken yazları Antalya’ya tatile giderdim Acun Ilıcalı’yla o zamandan tanışıyoruz. Acun ve Roberto Carlos 2011 yılında Fenerbahçe’ye gitmem için çok ısrar ettiler ama bir Fenerbahçe yöneticisi transferimi engelledi" şeklinde konuştu.