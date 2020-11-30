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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Romain Grosjean en az 1 yarış dinlenecek! Sakhir'de Fittipaldi yarışacak...

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Romain Grosjean en az 1 yarış dinlenecek! Sakhir'de Fittipaldi yarışacak...
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Bahreyn Grand Prix'sinde büyük bir kaza atlatan Haas takımının Fransız sürücüsü Romain Grosjean, aynı pistte yapılacak sezonun 16. yarışına katılamayacak.

Haas takımından yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar oluşan 34 yaşındaki pilotun, en az bir yarış dinlenmesine karar verildi.

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Bahreyn Uluslararası Pisti'nin farklı bir bölümünde düzenlenecek Sakhir Grand Prix'sinde Grosjean'in yerine, takımın test pilotu Pietro Fittipaldi direksiyon başına geçecek.

1972 ve 1974 Formula 1 şampiyonu Emerson Fittipaldi'nin torunu 24 yaşındaki Brezilyalı sürücü, 4-6 Aralık tarihlerindeki organizasyonda kariyerinin ilk F1 deneyimini yaşayacak.

Bahreyn Grand Prix'sinin startından kısa bir süre sonra AlphaTauri takımından Daniil Kvyat'ın aracına temas eden Grosjean'ın otomobili, bariyerlere çarparak alev almıştı. Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başarmıştı.

 

Romain Grosjean en az 1 yarış dinlenecek Sakhirde Fittipaldi yarışacak...

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