Son Dakika | Formula 1'de korkunç kaza! Grosjean'in arabası alev aldı

ELLERİNDE VE BİLEKLERİNDE YANIKLAR VAR Haas, kaza sonrası açıklamada bulunurken ''Grosjean'ın ellerinde ve bileklerinde ufak yanıklar var fakat bunun dışında kendisi iyi. Grosjean, şu an doktorlarla beraber.'' sözlerini kullandı.