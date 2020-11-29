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GeriFutbol Son Dakika | Formula 1'de korkunç kaza! Grosjean'in arabası alev aldı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 17:49 | 

Son Dakika | Formula 1'de korkunç kaza! Grosjean'in arabası alev aldı

Formula 1'de Bahreyn'de düzenlenen yarışta son yılların en korkunç kazası meydana geldi.

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Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inin başlamasından kısa bir süre sonra çok büyük bir kaza meydana geldi.

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Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inin başlamasından kısa bir süre sonra çok büyük bir kaza meydana geldi.

3BARİYERLERE ÇARPTI
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BARİYERLERE ÇARPTI

Yarışın henüz ilk virajlarında Haas pilotu Romain Grosjean'in aracı bariyerlere çarptı ve araç bir anda alev aldı.

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Grosjean'in aracı ikiye bölünürken güvenlik görevlileri arabayı kısa sürede söndürmeyi başardı.

5KENDİ ÇABASIYLA ÇIKTI
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KENDİ ÇABASIYLA ÇIKTI

Tecrübeli pilotun kendi çabasıyla alev alan aracından çıktığı belirtildi.

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Fransız pilot, aracının alev alması sonrası sağlıklı bir şekilde medikal araca bindirildi.

7ELLERİNDE VE BİLEKLERİNDE YANIKLAR VAR
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ELLERİNDE VE BİLEKLERİNDE YANIKLAR VAR

Haas, kaza sonrası açıklamada bulunurken ''Grosjean'ın ellerinde ve bileklerinde ufak yanıklar var fakat bunun dışında kendisi iyi. Grosjean, şu an doktorlarla beraber.'' sözlerini kullandı.

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Korku dolu anların yaşandığı yarışta Haas çalışanlarının göz yaşlarını tutamadığı da görüldü.

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Kazanın ardından yarışta kırmızı bayrak kalktı ve yarış durduruldu.

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Grosjean'in tam 32 saniye boyunca yanan aracın içinde kaldığı kaydedildi...

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Grosjean'in çarptığı bariyer delinirken aracın parçaları pistin çeşitli yerlerine dağıldı.

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