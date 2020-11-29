Son Dakika | Formula 1'de korkunç kaza! Grosjean'in arabası alev aldı

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inin başlamasından kısa bir süre sonra çok büyük bir kaza meydana geldi.Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inin başlamasından kısa bir süre sonra çok büyük bir kaza meydana geldi.Yarışın henüz ilk virajlarında Haas pilotu Romain Grosjean'in aracı bariyerlere çarptı ve araç bir anda alev aldı.Grosjean'in aracı ikiye bölünürken güvenlik görevlileri arabayı kısa sürede söndürmeyi başardı.Tecrübeli pilotun kendi çabasıyla alev alan aracından çıktığı belirtildi.Fransız pilot, aracının alev alması sonrası sağlıklı bir şekilde medikal araca bindirildi.Haas, kaza sonrası açıklamada bulunurken ''Grosjean'ın ellerinde ve bileklerinde ufak yanıklar var fakat bunun dışında kendisi iyi. Grosjean, şu an doktorlarla beraber.'' sözlerini kullandı.Korku dolu anların yaşandığı yarışta Haas çalışanlarının göz yaşlarını tutamadığı da görüldü.Kazanın ardından yarışta kırmızı bayrak kalktı ve yarış durduruldu.Grosjean'in tam 32 saniye boyunca yanan aracın içinde kaldığı kaydedildi...Grosjean'in çarptığı bariyer delinirken aracın parçaları pistin çeşitli yerlerine dağıldı.