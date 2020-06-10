MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRoma'dan Cengiz Ünder için transfer açıklaması!
GeriFutbol Roma'dan Cengiz Ünder için transfer açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.06.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Roma'dan Cengiz Ünder için transfer açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roma'dan Cengiz Ünder için transfer açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için kulübü Roma'dan transfer açıklaması geldi.

Transferde adı Bayern Münih, Juventus ve Everton gibi takımlarla anılan Milli futbolcu Cengiz Ünder, gelecek sezon hangi takımın formasını giyecek? İtalya Serie A takımlarından Roma'nın ekonomik krizden kurtulmak için satmayı düşündüğü oyunculardan biri olan Cengiz Ünder için en az 30 milyon euro talep ediliyor.

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Cengiz Ünder'in geleceği hakkında konuştu.

''ONU İSTEYEN BİRÇOK TAKIM VAR''

Petrachi, ''Cengiz Ünder çok değerli oyuncu, ne olacağını birlikte göreceğiz. Şu anda onu isteyen birçok takım var.'' dedi.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun 2023 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunuyor.

Romadan Cengiz Ünder için transfer açıklaması

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle