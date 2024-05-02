Roma-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşması canlı yayın bilgisi!

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UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadeleleri başlıyor. İlk kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Leverkusen, Roma ile mücadele edecek. Her iki takımda mücadeleden avantajlı ayrılarak adını finale yazdırmak istiyor. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte Roma-Leverkusen maçı canlı yayın bilgisi...

ROMA-LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Roma ve Leverkusen karşı karşıya geliyor. 2 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Roma-Leverkusen yarı final maçı TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.