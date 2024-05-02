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Roma-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşması canlı yayın bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Roma#Bayer Leverkusen
Roma-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşması canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 11:32

Roma ve Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Roma, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Milan'ı evinde 2-1 mağlup etti ve yarı final vizesini aldı. Bayer Leverkusen de West Ham ile rövanş karşılaşmasında berabere kaldı ve yarı finale yükseldi. Avrupa Ligi yarı final heyecanına sahne olacak. Peki Roma-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadeleleri başlıyor. İlk kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Leverkusen, Roma ile mücadele edecek. Her iki takımda mücadeleden avantajlı ayrılarak adını finale yazdırmak istiyor. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte Roma-Leverkusen maçı canlı yayın bilgisi...

ROMA-LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Roma ve Leverkusen karşı karşıya geliyor. 2 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Roma-Leverkusen yarı final maçı TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Roma#Bayer Leverkusen

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