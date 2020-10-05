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Roma, 15 milyon avroya Smalling'in bonservisini aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımların Roma, Manchester United'dan geçen sezon kiraladığı Chris Smalling'in bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Roma'nın Smalling için Manchester United'a 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
İtalyan ekibinde geçen sezon 37 maça çıkan Smalling, 3 gol kaydetti.
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