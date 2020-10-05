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GeriFutbol Roma, 15 milyon avroya Smalling'in bonservisini aldı
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Haber Giriş: 05.10.2020 - 23:30 | Son Güncelleme:

Roma, 15 milyon avroya Smalling'in bonservisini aldı

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Roma, 15 milyon avroya Smalling'in bonservisini aldı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımların Roma, Manchester United'dan geçen sezon kiraladığı Chris Smalling'in bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Roma'nın Smalling için Manchester United'a 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

İtalyan ekibinde geçen sezon 37 maça çıkan Smalling, 3 gol kaydetti.

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