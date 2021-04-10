Rizespor 0-0 Trabzonspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, son 5. maçında 4. beraberliğini alırken bu 4 beraberliğin 3'ü 0-0 bitti. Bordo mavili takımda 86. dakikada Vitor Hugo kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 58, Rizespor ise 35 yaptı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.