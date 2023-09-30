Rıza Çalımbay'dan Vincenzo Montella eleştirisi!

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Son olarak Sivasspor’u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay, A Milli Futbol Takımının başına Vincenzo Montella’nın getirilmesine tepki gösterdi. İtalyan çalıştırıcının hangi kritere göre getirildiğini sorgulayan Çalımbay, Radyospor’a konuşurken şunları söyledi: “Montella’nın milli takım başarısı var mı? Yok. Yabancılarla da anlaşılabilir ama bana göre milli takımı yerli teknik adam çalıştırmalı. Dünyada milli takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor.”

3 KEZ AVRUPA'YA GÖTÜRDÜM

“Benim düşünceme göre milli takıma teknik direktör alındığı zaman, başarıya göre alınmalı. Ancak Montella bir tek ülkemizde Adana Demir’i çalıştırdı. Ben 3 yıl Avrupa’ya Sivas’ı götürdüm.”