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Rıza Çalımbay'dan transfer iddialarına yanıt: Tabii ki isterim

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#Transfer#Rıza Çalımbay#Süper Lig
Rıza Çalımbaydan transfer iddialarına yanıt: Tabii ki isterim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 22:37

Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Tolunay Kafkas'ın ayrılığının ardından isminin Ankaragücü ile anılmasına açıklık getirdi.

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Trendyol Süper Lig'in henüz 7. haftasında 6 takım teknik direktörünü değiştirdi.

Son olarak Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'ın ayrılığının ardından Rıza Çalımbay'ın ismi gündeme geldi.

"GÖRÜŞME ŞİMDİLİK GERÇEKLEŞMEDİ"

Geçtiğimiz günlerde Samsunspor ile anlaşamadığını açıklayan deneyimli teknik adam NTV'ye yaptığı açıklamasında "Ankaragücü'nde yaşanan ayrılık henüz çok yeni, benimle herhangi bir görüşme şimdilik gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Ankaragücü'nü çalıştırmak isteyip istemediği sorulduğunda "Tabii ki isterim. Sezonun kalanında Süper Lig'de takım çalıştırmak istiyorum" dedi.

Son olarak Süper Lig'de Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekiple 187 resmi maça çıktı.

Öte yandan Anadolu ekibini 3 yıl üst üste Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdi.

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#Transfer#Rıza Çalımbay#Süper Lig

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