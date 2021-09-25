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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yorumu: "Orada eksik olmaz"

#Rıza Çalımbay#Sivasspor#Süper Lig
Rıza Çalımbaydan Beşiktaş yorumu: Orada eksik olmaz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 7. haftasında 4-0 yendikleri VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan oyuncularını tebrik etti.

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Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin 6. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu hatırlatarak, "Kendimize gelmemiz açısından o galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Daha önceden hem lig hem de kupa maçları oynadığımız için istediğimiz başarıyı yakalayamamıştık. Malatya'da aldığımız galibiyet bu nedenle bizim için çok önemliydi. Herkes biraz kendine geldi, kendini toparladı." dedi.

Yeni Malatyaspor maçındaki galibiyetin moraliyle Fatih Karagümrük karşısına çıktıklarını belirten Çalımbay, "Maça gerçekten çok iyi başladık, başından sonuna kadar iyi oynadık. Son paslarımızda biraz hatalar yaptık ama bugün iyi yaptıklarımız daha fazlaydı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Seyircilerimiz de mutlaka buradan iyi bir şekilde ayrılmışlardır. Göze hoş gelen güzel bir futbol oynadık." diye konuştu.

Çalımbay, ligin çok uzun bir maraton olduğunu ve pes etmeden yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

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Çok güzel bir hava yakaladıkların ve bu istikrarı korumaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, ligin 8. haftasındaki Beşiktaş maçının da çok zor geçeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunun için bu maça iyi bir şekilde hazırlanmalıyız. Ondan sonraki milli maç arası bizim için çok önemli. Hem takımımızın dinlenmesi hem de sakat arkadaşlarımızın dönmesi. Onlar da geldikten sonra geçen sezon ki istikrarı yakalamaya çalışacağız. Beşiktaş çok büyük bir takım. Orada eksik falan olmaz. Diğer oyuncular da oynayanlar kadar iyi. Bu sene baktığımızda bana göre çok iyi bir kadroya sahip Beşiktaş. Eğer aksilikler yaşamazsa hem Avrupa kupasında hem de ligde çok iddialı olur. İyi bir kadroları var. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç."

ATILAY CANEL: SİVASSPOR GALİBİYETİ HAK ETTİ

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise, daha istekli bir oyun ortaya koyan Sivasspor'un galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Canel, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun birinci dakikasında yedikleri golün morallerini düşürdüğünü belirtti.

Karşılaşma öncesi eksiklerinin olduğunu ancak bunlara hiç sığınmadıklarını dile getiren Canel, "Eksikliklerini de hissettik tabii ki. İlk yarı, ilk golden sonra oyun ortada geçti ama ikinci yarı oyunun şekli çok daha farklı oldu. Sivas takımı bizden daha istekli ve arzulu şekilde oyuna asıldı. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum. Bu maçtan alacağımız dersler var. Yarından itibaren iyi bir şekilde çalışıp önümüzdeki maçımızda daha dikkatli olup, ona göre hazırlanacağız." diye konuştu.

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#Rıza Çalımbay#Sivasspor#Süper Lig