Rıza Çalımbay zeminden dert yandı

Türk Telekom Stadı'nın zemininin futbol oynamayı zorlaştırdığını ve önemli bir bakım görmesi gerektiğini belirten Çalımbay, "Zemin iyi değil. Yağmur devam etse saha çamur olurdu. Yağmur az yağınca zemin yumuşamış. Buranın önemli bir bakıma bir an önce alınması gerekiyor. Biz çok büyük sıkıntılar yaşadık, hastalıklar, sakatlıklar. Bugün 9 oyuncu yok. Bazı bölgelerde hiç oyuncu yok. Sakatlık yaşarsak sıkıntı olabilir. Ziya'yı da mecburiyetten oynattık. Geçen sezon da zaman zaman kullandık, güzel işler yaptı. Elimizde defansif oyuncu yok. Hem Isaac, hem Claudemir yok. Ziya defansif açıdan iyidir, kaptandır, disiplinlidir. Geçen sezon sağ bek Fatih'i de 23 kez ön libero oynattık. Ziya'yı da orada oynatmaya mecburduk." dedi.

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