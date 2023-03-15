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Rıza Çalımbay: 'Sivasspor için tarihi bir maç'

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#Sivasspor#Konferans Ligi#Çalımbay
Rıza Çalımbay: Sivasspor için tarihi bir maç
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 18:25

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynanacak Fiorentina maçıyla ilgili, "Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Sivasspor için tarihi bir maç, kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Sivasspor yarın sahasında Fiorentina’yı konuk edecek. 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay ve İspanyol kanat oyuncusu Samuel Saiz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fiorentina maçına iyi hazırlandıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Tabi ki biz kolay bir maç oynamayacağız, bunun farkındayız. Rakibe baktığınızda belki bizim bütçemizin 10 katı daha fazla bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama biz bundan önce nasıl güzel şeyler yaptıysak, bu maçta da yapacağız. Maçın ilk yarısı oradaydı şimdi ikinci yarısını oynayacağız. Tabi ki nasıl bir tehlikeli takım olduğunu, çok iyi şeyler yapacaklarını biliyoruz. Ona göre de tedbirlerini alacağız. İlk maçtan onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıdık. Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Bu maç Sivas camiası için de çok önemli. Taraftarların da tribünleri dolduracağına inanıyorum. Sivasspor için tarihi bir maç. Bu maçı geçtiğimizi takdirde çeyrek final oynayacağız. Bizim gibi mütevazi bir takım için çok önemli bir şey. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu ara çok lig maçı oynuyoruz. Aynı zamanda Avrupa kupası maçları oynuyoruz. Bunların yorgunluğu, sakatlığı, bıkkınlıkları oluyor.  Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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SAİZ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Tur için sahaya çıkacaklarını belirten İspanyol oyuncusu Samuel Saiz ise, "Bu maç, kulüp tarihi için çok önemli. Hocamız da bize maçın öneminden bahsetti. Gruplardan çıkarak tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmiştik. Şimdi bunun bir üst seviyesine çıkma ihtimalimiz var. Bir sonraki tura çıkmamız halinde bizim için daha iyi olacak. Yarın elimizden geleni yapacağız bu maçı geçmek için. Özellikle Sivasspor camiası ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum. Fiorentina şu an iyi dönemlerini geçiriyor. Son zamanlarda galibiyetler aldığını görüyoruz. Biz de son 3 maçtır mağlubiyet alıyoruz. Rakibin bütün santrforları iyi. Çok iyi bir takım. İyi de bir futbol ortaya koyuyorlar. Bizim yapmamız gereken kendi oyunumuzu ortaya koymak. Mümkün olduğunca skor elde etmek. Duran top ve kontra ataklardan sonuç elde etmeye çalışacağız. Tabi kapalı oynamayı da düşünmüyoruz. Kendi futbolumuzu ortaya koyarak oynayacağız" diye konuştu

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#Sivasspor#Konferans Ligi#Çalımbay

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