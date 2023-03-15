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Alex Telles'ten Kadıköy açıklaması! “Atmosferin beni etkileyeceğini çok düşünmüyorum...”

Güncelleme Tarihi:

#Sevilla#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi
Alex Tellesten Kadıköy açıklaması “Atmosferin beni etkileyeceğini çok düşünmüyorum...”
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 14:40

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla, yarın saat 20.45’te başlayacak mücadelede Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ve Alex Telles, İspanya’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Açıklamalar şu şekilde...

Sampaoli: “Baskılı oynamaya çalışacağız”

Maçlara zayıf bir tempoda başladıklarına dikkat çeken Sampaoli, “Ama maçın ilerleyen dakikalarında adapte oluyoruz. Tepki gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Rakibin bize yapmış olduğu baskıya tahammül etmemiz gerekiyor. Rakibin güç kaybetmesiyle biz atağa geçiyoruz. Oyuna yapmış olduğum müdahalelerle de takımı canlı tutmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Arjantinli teknik adam, Fenerbahçe taraftarının oluşturacağı atmosferi baskılı oyunlarıyla kırmak istediklerini söyleyerek, “İyi bir sonuç elde ettik ilk maçta. Bunu korumaya çalışacağız. Ama avantajı korurken baskılı oymaya da çalışacağız. Onlar da baskılı oynama yapısına sahipler. Sahanın içinde olan her şey çok önemli. Baskıya dayanmak zor aynı zamanda takımın da baskılı oynamasını sağlamalıyız. Atmosfer onların lehine gibi görünse de bu desteğe baskılı oyunumuzla cevap vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Alex Tellesten Kadıköy açıklaması “Atmosferin beni etkileyeceğini çok düşünmüyorum...”


Telles: “Atmosferin beni etkileyeceğini düşünmüyorum”

Galatasaray’da futbol oynadığı için yarın Ülker Stadı’nda oluşacak atmosferin kendisini etkileyeceğini düşünmediğini belirten Alex Telles ise, “Yarın gerçekten güçlü bir ortamda oynayacağız. Buradaki herkes canla başla oynuyor ve henüz kesin bir şey yok. Çok deneyimli oyucuları var. Biz de maça sarılacağız. Bu zor atmosfer ve seyirci karşısında birinci maçta aldığımız sonucu korumaya çalışacağız. Galatasaray’da 2 sene top oynadım. Atmosferin beni etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Türkiye’ye geleceğim için mutluyum, orada arkadaşlarım var” cümlelerine yer verdi.

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#Sevilla#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi

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