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Rıza Çalımbay: 'Pozisyon yakaladık ama atamadık'

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#Sivasspor#Çalımbay#Süper Lig
Rıza Çalımbay: Pozisyon yakaladık ama atamadık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 20:51

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda oynadıkları Griesunspor karşılaşmasında pozisyonlara girdikleri fakat atamadıklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Maça gayet iyi başladık, sorun yoktu. Bizim bu sezon zaaflarımızdan bir tanesi özellikle ölü toplar. Geçen maçta Başakşehir ile oynarken çok iyi oynadık, çok gol kaçırdık. Bir tane gol atabildik. Baktığımızda bütün üstünlük bizdeydi. Özellikle de ikinci yarı. Her türlü pozisyonu yakaladık ama atamadık. Atamadığımız olabilir ama aynı şekilde aynı golleri yemek bizi üzüyor. Arkadaşlarımın maalesef sezon başından beri ölü toplarda bireysel hata yapıyorlar. Onlardan bir tanesini bugün yedik ama maçı kazanmak içinde maçın başından sonuna kadar elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Pozisyon yakaladık, onları da atamadık. Onun için böyle pozisyonları kaçırırsanız. Hem de aynı şekil gol yerseniz o zaman mağlubiyet gayet normaldir. Karşınızdaki takım 11 maçtır galibiyet alamamış ve mutlaka alması gereken bir maç. Tabi ki agresif çıkacaklar, tabi ki savunacaklar. Çok mücadele ettiler, savundular. Ona göre de bizim oynamamız gerekiyordu. On da şu, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama maalesef yapamadık. Biraz önde söylediğim gibi geleni atamazsanız veya böyle gol yerseniz mağlubiyet normaldir" diye konuştu.

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#Sivasspor#Çalımbay#Süper Lig

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