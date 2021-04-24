Rıza Çalımbay: "Deplasmandan alınan puan puandır ne olursa olsun"

Çalımbay, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, beraberliğin ne Denizlispor'a ne de kendilerine yaradığını söyledi.

Güzel bir maç olduğunu belirten Çalımbay, "İlk yarı bizim net pozisyonlarımız vardı. Denizli'nin de pozisyonları vardı. Biz tabii ki kazanmak istiyorduk. Çünkü önümüzde bir beşinci olma şansımız var. Hala da var. Kalan 5 maçı inşallah iyi bir şekilde bitirip hedefimize ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Çalımbay, bugünkü karşılaşmanın Denizlispor açısından da çok önemli olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Denizlispor'un puan durumuna baktığımızda mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Biz de onu biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi aldık ve kontrataklar yaptık. Maalesef son pasları değerlendiremedik. Tabii yapacak bir şey yok artık. Ama şu bir gerçek, hangi takım olursa olsun, puan durumu ne olursa olsun kolay bir maç yok. Bugün de onu gösterdi Denizli takımı. Deplasmandan alınan puan puandır ne olursa olsun. Önemli olan şimdi kalan 5 maçı çok iyi bir şekilde bitirip, ligi de en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz."

Tandoğan, Sivasspor'un iyi futbol oynayan ve deplasmandaki maçlarda üstünlük sağlayabilen bir takım olduğunu ifade ederek, "Bugün bizim galip gelmemiz gerekiyordu. Bizim yukarı sıraları zorlayabilmemiz açısından çok önemliydi. Oyuncu grubumuz bugün maça biraz durgun başladı. Oyun rakip takımın üstünlüğüyle başladı. Hem duran toplar, hem de kaybettiğimiz toplarla oyun ister istemez bizi zora soktu. Golü de şanssız yedik. Kimseyi suçlayacak değiliz. Kalecimiz Abdulkadir, bizim evladımız, kardeşimiz. İleride çok da iyi bir kaleci olacak. " değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda maça istekli ve arzulu başladıklarını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Oyunun hakimi olmaya çalıştık. Çok fazla pas yaptık ve oyunun içinde kalmaya çalıştık. Oyuncu değişikliklerimizin ardından golü de bulduk. İki takım yorgunluğun etkisiyle boşluklar oluşmaya başladı. Bu dönemde yakaladığımız iyi pozisyonlar olsaydı, bugün ikinci golü bulup galip ayrılacaktık. Tabii ki çok üzgünüz. Kazanabilirdik. Birçok şeyden vazgeçmemiş bir oyuncu grubu var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."