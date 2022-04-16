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Rıza Çalımbay: “Alınan 1 puan gayet iyi”

#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig
Rıza Çalımbay: “Alınan 1 puan gayet iyi”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A.Hatayspor maçında takımının oynadığı futboldan memnun olduğunu söyleyerek, "Bu sıcakta, bu atmosferde ve karşımızdaki takım da iyi bir takım, gerçekten çok iyi bir takım. Alınan 1 puan hakikaten iyi" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya üç puan hedefiyle çıktıklarını aktaran Çalımbay, “Maçın başında da belli ettik, tek amacımız buradan puan ve puanlarla gitmekti. Bütün amacımız tabii ki 3 puanla alıp gitmekti ama maalesef 1 puan aldık. Ben takımımın oynadığı oyundan çok memnunum. Yani hep atak oynadık. Tabii ki pozisyonda yedik ama hepsini çok iyi şekilde karşıladık. Şimdi şöyle bir sıkıntı vardı; Sivas biliyorsunuz çok soğuk, böyle bir yerden geldik. Ama buraya geldiğimizde de hakikaten yaz havası, mükemmel bir hava, çok sıcak. Onun için iki takım da çok güzel mücadele ettiler maçın başından sonuna kadar. Bizim de amacımız puan ve puanlar almaktı. Kadromuzu da biraz değişik şekilde çıkardık. Belki kimsenin beklemediği şekilde çıkardık. Hepsi çok güzel mücadele ettiler. Hepsi elinden gelenleri yaptılar. Çok güzel de pozisyonlarımız vardı. Bir tanesinden ancak yararlanabildik. Öbürlerinden maalesef özellikle ikinci yarı girdiğimiz bazı pozisyonlar var, onları değerlendiremedik. Bu sıcakta, bu atmosferde ve karşımızdaki takım da iyi bir takım, gerçekten çok iyi bir takım. Alınan 1 puan hakikaten iyi. Bizim önümüzde kupa maçımız var. Yine aynı böyle sıcak bir havada oynayacağız ve bu maçı oynamamız da o maç için iyi bir avantaj oldu. Ben takımımdan memnunum. Gerçekten oynayan arkadaşlarımız, yeni oynayan arkadaşlarımız dahil, mesela Aaron, 1 buçuk yıl sonra ilk defa bir lig maçı oynadı ve gayet iyiydi. O yüzden de bütün amacımız, şu anda Alanyaspor ile oynayacağımız bu maçta iyi bir avantaj yakalayıp, ikinci maçı da kazanıp ve ondan sonra da final oynamak” ifadelerini kullandı.

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig

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