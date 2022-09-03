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Riva’daki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! TFF’ye ateş ederken kendi evini de vurmuş

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#TFF#Riva#Mehmet Büyükekşi
Riva’daki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı TFF’ye ateş ederken kendi evini de vurmuş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

TFF’nin Riva’daki binasına önceki gün yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor... İki şüphelinin sorgularında olay sırasında alkollü olduklarını, TFF binasını hedef almadıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheli Cüneyd Uslu’nun ifadesinin alınması için alkolün etkisinden çıkması beklendiği bunun için sürecin uzadığı belirtildi.

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Yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sırada dışarıdan 11 el ateş edilmiş, mermilerden 5’i başkanlık ofisi ile yönetim kurulu toplantı odasına isabet etmişti. Tesislerin yanındaki dere kenarından silahı ateşlerken tesadüfen orada olan bir polis memuru tarafından görüntülenen ve kısa sürede yakalanan Oğuzhan Güneysu ile Cüneyd Uslu’nun sorguları sürüyor. İki şüphelinin de olay sırasında alkollü olduklarını, TFF binasını hedef almadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Saldırıda kullanılan silah aranıyor

İddialara göre, Cüneyd Uslu gözaltına alındığında 1.30 promil alkollüydü, ifade işlemleri alkolün etkisinden çıkması beklendiği için uzadı. Uslu’nun 18, Güneysu’nun 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca iki merminin Uslu’nun sahibi olduğu bungalov evine isabet ettiği ortaya çıktı. Saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.

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GÖZALTI SAYISI 4’E YÜKSELDi

TFF’ye yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu’nun ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. Halen sorguları süren Uslu (56) ve Güneysu (24) ile irtibatlı oldukları belirtilen şüpheliler, Gasp Büro Amirliği’ne getirildi. Şüphelillerden birinin savcılık talimatıyla ifadesinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi. Diğer şüpheli ise Uslu ve Güneysu ile birlikte adliyeye sevk edilecek.

KASAPOĞLU’NDAN GEÇMiŞ OLSUN ZiYARETi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kasapoğlu “Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kavuşturulacak. İnşallah bir daha böyle menfur konuların yaşanmaması adına tüm çalışma el birliğiyle ortaya konacak” diye konuştu.

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#TFF#Riva#Mehmet Büyükekşi

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