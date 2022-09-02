Son dakika: TFF'ye saldırıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Kasapoğlu açıkladı...

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde başkan Mehmet Büyükekşi ile birlikte kameraların karşısına geçti.

İlk olarak söz alan TFF Başkanı Büyükekşi; "TFF'nin bundan sonraki çalışmaları hız kesmeden devam edecektir. Doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya yönetim kurulumuzla beraber devam edeceğiz. Türk futbol kamuoyunun fanatizmi bir kenara bırakmasını ve fair play yolundan ilerlemesini diliyorum." dedi.

"İKİ SALDIRGANLA İLGİLİ İKİ KİŞİ DAHA SORGUDA"

Büyükekşi'nin ardından söz alan Bakan Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı bilgileri paylaştı:



TFF'ye yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz bu saldırıda kimsenin zarar görmemiş olmasıdır. Allah korusun. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekli inceleme başlatıldı. İki saldırgan gece saatlerinde yakalandılar. Onların sorguları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahların incelemesi, hem de saldırganların sorguları devam ediyor. Bu olayla ilgili ek olarak iki kişinin daha sorgulandığını söyledi. Bundan sonra böyle bir saldırının yaşanmaması adına gereken tüm çalışmalar yapılacak. Tekrardan başkanımıza ve federasyonumuza geçmiş olsun diliyorum.

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SORUŞTURMA GENİŞLEDİ! EK GÖZALTI SÜRESİ...

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF)’nun Riva’daki binasına silahlı saldırı bulunan iki şüpheli için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı. İki şüpheli cep telefonları ile bilgisayarları incelenirken bir kişinin de arandığı kaydedildi.

5 MERMİ İSABET ETTİ

TFF’nin Riva’da bulunan binasında akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda camlara 5 mermi isabet ederken, alarma geçen polis olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İLK SORGULARINDA "HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİK" DEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüpheliler Cüneyt U. (56) ve Oğuzhan G.(24)’nin olay sırasında alkollü oldukları belirlendi. Şüphelilerin yapılan ilk sorgularında, içki içtiklerini, bu sırada silahı denemek için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Olayın ardından çıkan karışıklıktan korktuklarını söyleyen şüphelilerin silahı dereye atarak olay yerinden kaçmaya çalıştıklarını anlattıkları belirtildi.

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Şüpheli saldırgan Oğuzhan G.

DAHA ÖNCEDEN POLİSE GELİŞ KAYITLARI VAR

Polis soruşturması sonucunda gözaltına altında tutulan şüphelilerin uzun yıllardır o bölgede oturdukları ve zaman zaman balıkçılık işiyle uğraştıkları belirlendi. Şüphelilerden Cüneyt U.’nun daha önceden 18 kez polise geliş kaydı olduğu, diğer şüpheli Oğuzhan G.’nin ise 3 geliş kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli saldırgan Cüneyt U.





CEP TELEFONLARI VE BİLGİSAYARLARI İNCELENİYOR

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün adliyeye çıkarılması planlanan iki şüpheli için savcılıktan ek gözetim süresi alındı. Şüpheliler bu geceyi de nezarette geçirecek. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları cep telefonları ve bilgisayarlar inceleme altına alınırken, evlerinde de arama yapıldığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü olayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirttiler.

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RİVA'DA SİLAHLAR ARANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.



Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada dün saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri’nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.O ve O.G. gözaltına alındı. Bugün olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler saldırıda kullanılan silahı bulmak için sazlık alanda ve derede aramalar yaptı.

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