Riot Games Brezilya, Cinsel Saldırı İddialarının Ardından MiT İle İlişiğini Kesti

Yakın zamandaki suçlamaların ardından Gabriel “MiT” Souza, CBLoL Academy yetenek ekibinden çıkartıldı. Eski League of Legends koçu bu duruma dair bildirisini bir tweet ile yayınladı.

“Olanlar hakkında

Yıllar önce, bu kadar önemli bir konuyu hak ettiği cesaret ve sorumluluk ile çözecek olgunluğa bugün sahip olduğum gibi sahip değildim. Bir insanın bir şeylerin yolunda olmadığını zarar görerek fark etmesinin üzerinden çok zaman geçti. Suistimalin hiçbir türüne göz yummadığım gibi, bir insana bu kadar acı yaşatmış olmaktan ötürü büyük utanç duyuyorum.

Geçtiğimiz yıllarda bir insan olarak sürekli evrildim ve bazı olayların izahının veya meşruiyetinin olmadığını anladım. Evrim yavaş gelişen bir süreç. Acı ve hatıra sadece bu durumdan zarar görenlerle kalıyor ve benim bu zararı azaltmam veya telafi etmem için bir yol yok.

Hayatta kimseyi kasıtlı olarak incitmeyi düşünmedim, ve bu tür olaylar geçmişte anlayamadığımız durumları anlamamız için oldukça önemliler. Böyle bir anın telafisi, diyalog olmadan ve hissiyat ifade edilmeden çok zor. Umarım bu durum, bunları okuyan hiç kimse için bir tabu değildir.

Bu mektuba 29 yıl boyunca ölçeğinden bağımsız olarak sebep olduğum tüm zararlar için samimi özürlerimi bırakıyorum.”

MiT’in benzer davranışlarından zarar görenler Twitter’da bu konu hakkında seslerini duyurdular. Daniela Li, MiT’in geçmişte kendisiyle sürekli ıssız bölgelerde buluşma ısrarında bulunduğunu ve rahatsızlığını dile getirmesine rağmen bu ısrarını sürdürdüğünü belirtti. Cinsel ististmar olayı ise yedi yıl önce eski CBLoL koçunun onu bir araba yolculuğu esnasında oral sekse zorlamasıyla gerçekleşmiş.

Daniela’nın açıklamasını takiben, cosplayer ve içerik üreticisi Debora Fuzeti de bu konuda benzer pozisyonda bulunduğunu belirten bir açıklamada bulundu. Buna ek olarak, MiT’in eski sevgilisi Carolina ayrılıklarının ardında yatan sebepleri gün yüzüne çıkartarak geçmişe dair suçlamaların yanı sıra, ilişki boyunca maruz kaldığı duygusal suistimalin ayrılmalarındaki başlıca sebep olduğunu belirtti.

MiT, LoL Espor kariyerine oyunculuk ve koçlukla başladıktan sonra Challenger Circuit ve All-Star yayıncılığına geçti. Aktif olduğu dönemde Flamengo Esports ve PaiN Gaming takımlarının koçluğunu yaptı. Riot Games, eski oyuncunun 2021 sezonunda sunum kadrosunda olmayacağını açıkladı.

following allegations of sexual assault towards Brazilian League of Legends caster MiT, Riot Games has decided to no longer work with him for the 2021 season, per source. Riot's official statement confirms he will not be working the 2021 season. Globo Esporte's @roque_mn confirms