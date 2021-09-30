Rıdvan Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! "Hayatım film şeridi gibi..."

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen genç sol beki Rıdvan Yılmaz, TRT Spor'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Rıdvan'ın açıklamaları;

Bizim sakatlarımız var ama oynayan herkes elinden geleni yapıyor. Arkadaşlığımız çok iyi. Aile havası hala devam ediyor. İşimi yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım hem camiayı hem de Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmeye devam edebilirim.

"HEDEFİM TABİİ Kİ AVRUPA"

Bu sene inşallah tekrar şampiyon oluruz. Uzun vadede de hedefim tabii ki Avrupa. Kulübüme hem maddi hem manevi destek verip ayrılmak istiyorum. Sürekli olarak 11 oynamak istiyorum. Genç oyuncuyum, Avrupa'ya gidebilmek için oynamam lazım.

"FUTBOLA SOL AÇIKTA BAŞLADIM"

Kendimi sol bekte daha rahat hissediyorum. U-13'ten önce sol açık oynuyordum. Sol açık başladım futbola. Hocam nerede isterse orada oynarım.

"HER ŞEYDEN ZEVK ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Haberin Devamı

Ben antrenmandan da maçtan da keyif alıyorum. Her şeyden zevk almaya çalışıyorum. İnşallah daha da başarılı olabilirim.

"ÖZEL ANTRENMANLARIM DEVAM EDİYOR"

Maç yoğunluğundan dolayı pek fazla bir şey yapamıyorum ama özel antrenmanlarım devam ediyor. Her zaman ekstra yapan biriyim. Hiçbir zaman takım antrenmanıyla yetinmedim. Meslek, her gün daha iyi olmayı gerektiriyor.

"BU SENE DAHA İYİYM"

Geçen sene benim birinci sezonumdu, inişli çıkışlı performanslarım oldu. Sakatlıktan sonra biraz düştüm ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu sene daha özgüvenli, ne yaptığını bilen bir futbolcu olduğumu düşünüyorum.

"SERDAR VE BERKAY'A YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"

Ben buraya ilk çıktığımda Göztepe deplasmanıydı. Serdar da Altay'da İzmir deplasmanında oynadı. Bana o gün ne yapıldıysa aynı şekilde Serdar'a yardımcı olmaya çalıştım. Bunlar unutulmayacak şeyler. Berkay'a da aynı şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Altyapıdaki arkadaşlarımız maşallah ellerinden geleni yapıyorlar.

"HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ..."

Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan önce heyecanlıydım. O müziği duyduğumda bütün futbolculuk kariyerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti.

"HOCAM SÖYLEDİ, GEREKENİ YAPTIM"

Haberin Devamı

Ben bu sene ilk, ilk 11 maçımı Karagümrük'e karşı oynadım. Maçtan önce Sergen hocam benimle konuştu. Ben de gerekenleri yaptım.

"ŞENOL HOCAMIN BİLDİĞİ VARDIR"

Şenol Hoca benim için çok değerli. A Takım'a çıkaran hoca, milli takıma alan hoca, ilk süre veren hoca. Önemli olan milli takımın başarısı. Hocam süre vermedi, bir bildiği vardır. Yapacak bir şey yok.

"MİLLİ TAKIMDAKİ HERKES ABİM"

Milli takımdaki herkes abim. İlk gitmiş gibi değildim, yıllardır oynuyormuş gibiydim. Hepsini çok seviyorum. Ben hiç taraftarların önünde oynamamıştım, müthiş bir şeymiş.

Haberin Devamı

"ÇOK DEĞERLİ HİSSEDİYORUZ"

Biz kendimizi çok değerli hissediyoruz. Genç oyunculara değer veren bir taraftarımız var. Onları üzmek istemiyoruz, beklentilerini karşılamak istiyoruz. Rekabet performans arttırır. Umut abi, ben, N'Sakala çok iyi anlaşıyoruz. Hocamız hangimize görev verirse o oynar.