Michy Batshuayi: Beşiktaş'a gelirken fazla düşünmedim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bela aile hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözler'Bela aile' hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
İngiliz uzmandan Kovid ağrısı uyarısıİngiliz uzmandan 'Kovid ağrısı' uyarısı!#Koronavirus
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Tek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldüTek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldü!#İkiz
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Michy Batshuayi: Beşiktaş'a gelirken fazla düşünmedim

#Beşiktaş#Michy Batshuay#Futbol
Michy Batshuayi: Beşiktaşa gelirken fazla düşünmedim

Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, siyah beyazlı ekibe transfer süreci ve takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, Türkiye'deki ilk röportajını verdi.

TRT Spor'a konuşan yıldız oyuncu, siyah beyazlı ekibe transfer sürecinden Sergen Yalçın ile arasındaki ilişkiye kadar birçok konuya değindi.

Michy Batshuayi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle ilk pozisyonda atamadığım golden dolayı üzgünüm. O gol olmayıdı. Bizim için iyi bir başlangıç olurdu. Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde hala şansımız olduğunu düşünüyorum. Milli aradan sonra eksikler döndükten sonra önümüzdeki tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz."

"Karar verirken fazla düşünmedim"

"N'Koudou iyi bir arkadaşım, menajerimiz aynı. Bana Beşiktaş hakkında her şeyi anlattılar. Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynamak, kariyerimde ihtiyacım olan bir şeydi. Transfer sürecimde yalnızca ben değil etrafımdaki herkes çok sayıda mesaj aldı. Bu ilgi alaka çok büyüleyiciydi. Bu yüzden de karar verirken çok fazla düşünmedim. Türkiye Ligi güçlü futbolculara sahip. Bu tarz futbolcularla her hafta maç oynamak benim için de iyi bir durum.

"Sergen Yalçın'ın kalitesi harika"

Haberin Devamı

"Hocanın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi. Sergen Yalçın'ı çok seviyorum, çok büyük bir karakter. Benden beklentisi var ve bu hoşuma gidiyor."

Transfer cevabı

"Burada bir aile ortamı var. herkes mutlu. Çok fazla kulüp gördüm ama böyle bir ilgiyi çok fazla yerde görmedim. Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz. Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Michy Batshuay#Futbol