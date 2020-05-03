Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe, Bjelica'yı getirecek"

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan programda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün büyük ölçüde belli olduğu söyledi.

"BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖR OLUYOR"

Bjelica ile Emre Belözoğlu'nun birlikte çalışacağını iddia eden Dilmen, "Nenad Bjelica'yı getirecek muhtemelen Fenerbahçe. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor" dedi.

Rıdvan Dilmen sözlerini, "O yüzden Bjelica'nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım. Türkiye'yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum." ifadeleriyle tamamladı.