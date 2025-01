Rick van Drongelen, Samsunspor'un başarısının sırrını açıkladı: Transfer yasağı avantajımıza oldu | Gisdol, Reis, Osimhen, pide, menemen, Semicenk...

Haberin Devamı

Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen, Spor Arena Youtube kanalında Gamze Türk'ün sorularını yanıtladı.

Samsunspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sırada. Bunu beklemiyorduk, hepimizi şaşırttı. Bu yıl için ne söyleyebilirsin?

Bu sezona yeni bir teknik direktörle başladık. Oyuncular aynı çünkü yeni oyuncu getiremiyoruz. Bunun takımımız için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu takımı daha da bir araya getirdi. Bu hocanın yeni oyun stili takıma uyum sağladı. Çok fazla oyun kazanmak istiyoruz, bunu sürdürmeyi deniyoruz. Geçtiğimiz sezondan dolayı bunu birçok insanın beklemediğini anlıyorum. Bizler de başlangıçta bunu beklemiyorduk. Hak ettiğimiz için bu noktadayız, bunu devam ettirmeye çalışacağız.

Geçtiğimiz sezonla karşılaştırdığında fark ne sence?

Bence iyi bir şekilde karşılaştırma yapılamaz. Geçtiğimiz sezona kötü başladık ve Gisdol geldi. Şimdi yeni teknik direktörle tamamen farklı bir oyun planımız var. Geçtiğimiz sezon hocanın da bizim de oyun planımız üzerine çalışma imkanımız olmadı. En önemli şey maçları oynayıp puan almaktı. Yeni hocayla daha fazla zamanımız vardı, sezon öncesi oyun stilimizi geliştirebildik. Geçtiğimiz sezonla karşılaştırdığımızda topla daha efektif oynuyoruz. Geçtiğimiz sezon daha geçiş üzerine oynadık. Bence bu tarz bizim takımımıza çok uyum sağladı. Bence bu neden üçüncü sırada olduğumuzun cevabı.

Son haftalarda biraz problem yaşadınız. Kazandınız, kaybettiniz, kazandınız, kaybettiniz… Tabii büyük takımlarla oynuyorsunuz ama aynı pozisyonda bitirebileceğinize inanıyor musun?



İnanıyorum, evet. Tabii futbolda zor zamanlar var. Belki 3-4 maçı kazanamazsınız ama aynı zamanda bunu her takım yaşar. Her maçı kazanmak güzel olurdu ama futbol biraz da şans işi. Belki ilk ve son maçta kendimizi gösteremedik ama diğer tüm maçlarda kazanmayı hak ettik. Bazı oyunlarda aldığımız skordan fazlasını da hak ettik ama artık geçti. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Evet, yapabileceğimize inanıyorum ama ileriyi çok düşünmüyoruz. Maç maç bakıyoruz. Her maçı kazanmak için limitimizi zorlamalıyız. Süper Lig kolay değil, inanıyorum, bunun için çalışacağız.

Peki, hedef ne?

Hedef hakkında konuşmak için çok erken. 25 maç sonra sezonun bitişine yönelik gerçek bir hedef belirleyebilirsiniz. Ama şu an olduğumuz noktada mutluyuz çok fazla olmasa da. Ama uzun bir sezon var. Olduğumuz sıralamada ya da çevresinde kalmak güzel olur.

İlk 4 kötü olmaz değil mi?

Evet, gerçekten güzel olur.

Biraz da hocanız hakkında konuşalım. Thomas Reis çok iyi bir teknik direktör. Herkes onu ve mentalitesini seviyor. İletişiminiz nasıl?

Güzel. Almanca konuşabiliyorum o yüzden benim için kolay. İletişimimiz güzel ve aynı zamanda bu sezon onun için de yeni bir meydan okuma. Farklı diller de konuşmak zorunda ama çok iyi gidiyor.



Peki, senden beklentileri ne yönde? Onunla konuşuyor musunuz oyuncu olarak?

Tabii onunla çok konuşuyorum. Bir defans olarak takımda istikrar sağlamalısınız. Bunun üzerine çalışıyoruz. Her hoca benim pozisyonumdaki oyuncudan farklı şeyler bekler. En önemli şey iyi savunma yapmak. Tabii antrenman sonrası teknik direktör asistanlarıyla bireysel olarak çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmemiz gereken konularda videoları izliyoruz. İletişim her zaman var ve her zaman kendimizi kanıtlayabileceğimiz bir alan da var. Sadece teknik direktörle değil tüm ekiple iletişim kurmayı deniyoruz.



Bu yıl sahada daha rahat hissediyor musun?



Bence şu an takımda farklı bir baskı var. Geçen sezon alt sıralardaydık ve eleme alanından yukarı çıkmamız gerekiyordu. Yani şu an geçtiğimiz sezon yaşadığımızdan farklı bir baskı var. Çünkü sezona çok iyi başladık. Bizim için pozisyonumuzu koruma ve olabildiğince yukarı sıralarda kalma zamanı. Bence herkes bunu kötü bir başlangıca tercih eder. Baskıyı biliyorum, aynı zamanda statta da hissediyorum. İnsanlar mutlu ve farklı bir baskı var. Bu yüzden daha rahat hissediyorum.

Gelecekte Türkiye’deki büyük takımlarda, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da belki Trabzon gibi takımlarda oynamak ister misin?

Zaten şu an büyük bir kulüpte oynuyorum. Şu an çok mutluyum. Çok ileriyi düşünmüyorum. Takımla bir süreçteyiz ve performansımla takıma ve kulübe yardım etmek istiyorum. Sezon sonu başka şeyleri düşünebilirsiniz. Tabii benim de isteklerim var. Haftaya 26 olacağım. Herkes olabildiğince üst seviyede oynamak ister ama şu an değil. Buradayım ve zevk alıyorum. Türkiye’de uzun süre kalmak istiyorum. Çünkü ülkeyi ve ligi çok seviyorum. İçeride de bir adım atabileceğimi hayal ediyorum ama dediğim gibi bu geleceğin meselesi. Şimdi Samsun’da önümüzdeki ay önemli.

VAN DRONGELEN İLE QUİZ

En iyi takım arkadaşın?

Youssef Bennasser. Birçok oyuncuyla aram iyi ama ilk aklıma gelen oydu.

Zor olan geliyor. En kötü takım arkadaşın?

Bola diyeceğim. Bu güzel bir şey çünkü her zaman sahadaki pozisyonlar hakkında tartışıyoruz. Kötü takım arkadaşım yok ama komik bence.

Samsun’un en komiği?

Zeki. Zeki Yavru.

Neden?

İyi bir espri anlayışı var.

Ne hakkında espriler?

Sahada, antrenmanda… Birçok oyuncunun Zeki diyeceğini düşünüyorum. Komik bir adam ama ciddi olması gerektiğinde de çok ciddi. Evet, o komik.

En çok kim konuşuyor?

Bence birçok oyuncu beni söyler ama…

Sen? Kendini söyleyebilirsin.

Bazen ben.

Takımın DJ’i? Holse, ‘Takımın DJ’i benim’ dedi. Doğru mu?

Bazen benim, bazen Carlo, bazen Bola, Muja da… Yani farklı DJ’lerimiz var. Kimin modundaysa, ona göre değişiyor. Farklı DJ’ler var.

Türkçe şarkı biliyor musun?

Farklı Türkçe şarkılar biliyorum. DJ olduğumda da Türkçe şarkılar çalmayı deniyorum.

Bir isim verebilir misin?

Bir adam var. Sanırım Semicenk.

Semicenk, evet. Hangi şarkı?

İsmini bilmiyorum, duymalıyım.

Tamam, Semicenk yeterli. En stil sahibi?

Olivier Ntcham demeliyim ya da Dimata. Kingsley Schindler’i söylemeyi de unutmayayım.

Tamam. Süper Lig’in en iyi forveti?

Osimhen ve Romulo.

Peki ama ya birini seçsen?

Osimhen.

En iyi savunma oyuncusu?

Davinson Sanchez.

En iyi kanat?

Yunus Akgün.

En iyi orta saha?

Gedson Fernandes.

Peki en iyi kaleci?

Eyüpspor’un kalecisi. Berke.

Oynadığın en yetenekli futbolcu?

Frenkie de Jong.

Nerede oynadınız beraber?

Genç milli takımlarda.

Hayatının en mutlu anı?

Tabii futbolda çok mutlu anım var ama ailem ve ben sağlıklı olduğum için mutluyum. Hayatımın en mutlu anı diyebileceğim tek bir an yok. Umarım olur.

Hayatının en üzücü anı?

Sanırım köpeğimi kaybettiğim an.

Köpeğini? Gerçekten mi, ne zaman?

2-3 yıl önce.

Senin adına üzgünüm, benim de kedim var. Seni anlıyorum. Peki, en son ne zaman ağladın?

O an ağladığımı biliyorum.

Köpeğini kaybettiğinde mi?

Evet.

Peki. Favori Türk yemeğin?

Kahvaltıyı çok seviyorum, menemen diyeceğim. Sucuklu yumurta.

Samsun pidesi demedin. Şu an tehlikedesin.

Dürüst olmak gerekirse pideyi sevmiyorum.

Gerçekten mi? Bunu söyleme.

Bilmiyorum, damak tadıma uymuyor.

Tamam bu kısmı senin için keseceğiz.

Problem yok.

Favori Türkçe kelimen?

Kardeşim.

Son olarak taraftarlar için bir mesajın var mı?

Yakında statta görüşürüz. Samsun’da Trabzon’a karşı oynayacağız. Stadyum tamamen dolu olacak. Size ihtiyacımız var.