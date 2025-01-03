İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Sıralama yapıldı, en altta yer aldı ama yükselişi dudak uçuklattı | 'Florentino Perez ellerini ovuşturuyor'

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İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, 2025'in ilk maçına bugün TSİ 23.00'te Valencia karşısında çıkacak. La Liga'nın 12. haftasında Mestalla Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesi Real Madrid'le ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

İngiliz basınından Goal, Real Madrid oyuncularının maaşlarının kıyasının yapıldığı bir liste yayımladı.

EN AZ MAAŞ ARDA'NIN

Milli futbolcumuz Arda Güler, yıllık 5.2 milyon euroluk kazancıyla takımında yer alan orta saha oyuncuları arasında en az maaş alan oyuncu olarak öne çıktı. Orta sahalar arasında en çok kazanan isim ise 20.8 milyon euro ile Jude Bellingam olarak dikkat çekti.

Öte yandan İspanya'dan Realmadrid Confidencial'in haberinde Arda Güler'in piyasa değerindeki çıkışa vurgu yapıldı.

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'PEREZ ELLERİNİ OVUŞTURUYOR'

Haberde Arda Güler'in her şeye rağmen piyasasının yükselişinin devam ettiği ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ellerini ovuşturarak bu yükselişi takip ettiği kaydedildi. Ayrıca Perez'in oyuncunun gelişiminden memnun olduğu ve gelecekte değerinin daha da artacağına inandığı ifade edildi.

Arda Güler'in 15 milyon euro olan piyasa değerinin 45 milyon euroya kadar yükseldiği ve genç futbolcunun süre almaya devam etmesi halinde bu artışın devam edeceği yazıldı.

Ayrıca Arda Güler'in bu yükselişi henüz ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmamasına rağmen yapmış olmasına dikkat çekilirken, kısa süre içerisinde ilk 11'e de kendisini kabul ettireceği belirtildi.

ARSENAL İDDİASI

Bu gelişmelerin akabinde İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in teknik direktör Mikel Arteta'nın talebiyle Arda Güler transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

Real Madrid'in ise Güler'i bırakmaya niyetli olmadığı öne sürüldü.

İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMAMIŞTI

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak Türk ve dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, Real Madrid kariyerine istediği gibi başlayamamıştı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALDI, GERİ DÖNDÜ

Transfer olduğu sezonun başında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan Güler, geçtiğimiz sezon oynanan İspanya Kral Kupası son 32 turunda Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk kez resmi bir maçta Real Madrid formasını giymişti.

Devamında birkaç ufak sakatlık daha yaşayan ve ritmini bulmakta güçlük çeken genç futbolcu, sezon sonuna doğru kendisini yeniden kanıtlamak için eline geçen fırsatı iyi değerlendirmişti.

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GEÇEN SEZON 6 GOL ATTI

Geçen sezon Real Madrid formasıyla toplam 13 resmi maçta forma şansı bulan Güler, son haftalarda Ancelotti'nin kendisine ilk 11'de yer vermesiyle birlikte takımına 6 gollük bir skor katkısı sağlamıştı.

BU SEZON 20 MAÇTA FORMA GİYDİ AMA...

Bu sezona ise fizik olarak daha güçlü başlayan Arda Güler, beklediği süreleri alamasa da şu ana kadar 20 resmi maçta forma giydi ve 676 dakika süre aldı. Güler, 1 gol - 3 asistle toplam 4 gole doğrudan etki etti.