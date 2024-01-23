Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a mesaj: Sevdiğim bir kulüp

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Beşiktaş’ta sergilediği futbol ve attığı goller ile taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma henüz futbolu bırakmadığını söyledi. Ülkesinde Record gazetesine açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki Portekizli yıldız “Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir ihtimal, sevdiğim bir kulüp. Bunu daha önce söyledim. Ailem orada mutluydu. Bakalım” ifadelerini kullandı.

KARAR SANTOS’A BAĞLI

Siyah beyazlı takımın Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Hasan Arat’ın başkanlık seçiminin kazanılmasının ardından görüşme yapan Quaresma “Hani mukavele” diyerek takılmıştı. Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos’un istemesi halinde yönetim Ricardo Quaresma’yı İstanbul’a çağıracak.

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