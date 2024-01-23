×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a mesaj: Sevdiğim bir kulüp

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Ricardo Quaresma
Ricardo Quaresmadan Beşiktaşa mesaj: Sevdiğim bir kulüp
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 07:00

40 yaşındaki Quaresma eski kulübüne mesaj yolladı. Record’a konuşan yıldız futbolcu kariyerini sahada sonlandırmak istediğini yinelerken “Beşiktaş bir ihtimal, sevdiğim bir kulüp. Ailem orada mutluydu. Bakalım” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta sergilediği futbol ve attığı goller ile taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma henüz futbolu bırakmadığını söyledi. Ülkesinde Record gazetesine açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki Portekizli yıldız “Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir ihtimal, sevdiğim bir kulüp. Bunu daha önce söyledim. Ailem orada mutluydu. Bakalım” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Vincent Aboubakara sürpriz talip Kamerunlu golcü yakın takibe alındıBeşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Kamerunlu golcü yakın takibe alındıHaberi görüntüle

KARAR SANTOS’A BAĞLI

Siyah beyazlı takımın Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Hasan Arat’ın başkanlık seçiminin kazanılmasının ardından görüşme yapan Quaresma “Hani mukavele” diyerek takılmıştı. Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos’un istemesi halinde yönetim Ricardo Quaresma’yı İstanbul’a çağıracak.

Haberin Devamı

Ricardo Quaresmadan Beşiktaşa mesaj: Sevdiğim bir kulüp

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Ricardo Quaresma

BAKMADAN GEÇME!