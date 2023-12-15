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Rennes - Villarreal maçında Atilla Karaoğlan ve yardımcıları da dahil kimsenin göremediğini VAR gördü! 90+12'de grubun kaderi değişti...

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#UEFA Avrupa Ligi#Atilla Karaoğlan#Rennes
Rennes - Villarreal maçında Atilla Karaoğlan ve yardımcıları da dahil kimsenin göremediğini VAR gördü 90+12de grubun kaderi değişti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 09:15

Avrupa kupalarında grup etabının sonuna gelindi. UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda ise futbolseverlerin dikkatini çeken bir karşılaşma oynandı. Rennes ile Villarreal, Fransa'daki Roazhon Park'ta kozlarını paylaştı. Grup liderini belirleyecek olan maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yaptı ve 90+12. dakikada herkesin sonradan fark ettiği bir olay yaşandı. İşte detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi F Grubu son hafta maçında Fransa temsilcisi Rennes ile İspanya ekibi Villarreal karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Son dakikaları heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf, 3-2'lik skorla Villarreal oldu.

İspanyol temsilcisi, puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu ve direkt olarak son 16 turuna katılım hakkı kazandı. Rennes ise 12 puanla 2. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı.

Rennes, karşılaşmanın 90+11. dakikasında tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Kullanılan serbest vuruş direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Rennes, Assignon ile golü buldu ve skoru 3-3'e getirdi.

RENNES'İN SEVİNCİNİ VAR YARIM BIRAKTI

Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan Rennes takımının mutluluğu, VAR kontrolü sonrasında yarım kaldı. Gerçekleştirilen incelemenin ardından gol İptal edildi. İptal nedeni ise uzun süre anlaşılamadı.

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GOLÜN İPTAL SEBEBİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Rennes - Villarreal maçında Atilla Karaoğlan ve yardımcıları da dahil kimsenin göremediğini VAR gördü 90+12de grubun kaderi değişti...

Rennes'in sayısının geçersiz sayılmasının nedeni ise sonradan ortaya çıktı.

Serbest vuruşu kullanan Enzo Le Fee'nin şutunun direkten döndükten sonra herhangi bir futbolcuya temas etmemesi ve direkt olarak kendisine gelmesi nedeniyle pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

GRUBUN KADERİ BELİRLENDİ

Rennes - Villarreal maçında Atilla Karaoğlan ve yardımcıları da dahil kimsenin göremediğini VAR gördü 90+12de grubun kaderi değişti...

İlk anda golü veren Atilla Karaoğlan ile yardımcıları, VAR hakemi Massimiliano Irrati'nin uyarısının ardından kararı iptal etti ve bu durum sonrasında grubun kaderi belirlendi.

F Grubu'nu lider bitirmek için 1 puana ihtiyacı olan Rennes, golün geçersiz sayılmasıyla birlikte sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 2. sırada yer alarak play-off'a kaldı.

Rennes'te milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 69 dakika sahada kalan Yıldırım, 69. dakikada yerini Amine Gouri'ye bıraktı.

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#UEFA Avrupa Ligi#Atilla Karaoğlan#Rennes

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