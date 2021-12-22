Sanver'den F.Bahçe'ye gönderme: "Yerel kalmış kulüpler ile bizi kıyaslamayın"

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G.Saray’da Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, sırf alkış almak için Türkiye’nin toplumsal gerginliğine katkı yapmayacaklarını belirtirken, kulüp için ‘Cincon’ diyen F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’e de yanıt verdi. Sanver, dünkü yönetim toplantısını ardından şu açıklamaları yaptı:

BiZ HENÜZ HAVLU ATMADIK

“Bu çok değerli proje F.Bahçeli bir yöneticinin sözleriyle gölgelendi. Bunun aile içi sohbette yaşanmış bir dil sürçmesi olduğunu beyan ettiler. Elbette ki beyanları esastır, bir rakibimizin aile içi ortamını değerlendirmek bize düşmez.

G.Saray’ın tarz ve üslubunu, bizimki kadar köklü geleneğe sahip olmayan ve yahut nispeten yerel kalmış spor kulüplerininkiyle mukayese etmeyiniz.

Ekranlarda ses yükseltmek mücadelede havlu atmaktır. Biz havlu atmadık. Mücadelemize devam ediyoruz. Günün birinde havlu atarsak G.Saray camiasına açıkça söyleyecek tıynette insanlarız.