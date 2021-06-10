Red Dead Online’ın yaz güncellemesiyle oyuncular yeni içeriğe doyacak

Red Dead Online’ın büyük yaz güncellemesinde neler olacağına dair bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Oyunun haftalık haber güncellemeleri Newswire ile paylaşıldığına göre bu büyük güncellemeyle birlikte artık kampları ve batıdaki çiftlikleri soyabilecek.

Bu yaz Red Dead Online’a gelecek güncellemeler, oyunculara illegal yoldan kazanç elde etmek için farklı yollar açacak gibi duruyor. Rockstar geçmişte oyuncuların Saint Denis dışında faaliyet gösteren organize bir suç çetesine katılabileceklerini söylemişti. Ancak oyuncuların yapabileceği şeyler tam olarak ne henüz tam olarak bilinmiyor.

Bu hafta paylaşılan gönderiye göre oyuncular “Free Roam’daki çiftlikleri soymak gibi kişisel servetlerini artırabilecekleri yeni şeyler yapabilecek”. Bu açıklama ise Grand Theft Auto’daki market soymayı akıllara getirdi. Eğer çiftlik soygunları da GTA’nın market soygunları gibi olacaksa oyuncuların çok da büyük bir gelir beklemesi hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir.

Bu güncellemeyle oyuncuları heyecanlandıran bir diğer haber ise oyuna “yepyeni üyelik Club ödülü” gelece olması. Şu an için oyundaki tek Club ödülü Wheeler, Rawson & Co Outlaw Pass’ten geliyor.