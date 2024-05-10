Real Madrid'in finalist bacanakları! Finali getiren Joselu'nun dikkat çeken hikayesi...

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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek finalde Borussia Dortmund'un rakibi olan Real Madrid'de gollere imzasını atan Joselu'nun hikayesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Santigao Bernabeu'da oynanan rövanş maçında 88. dakikada 1-0 geride giren Real Madrid'de oyuna 81. dakikada dahil olan Joselu, 88 ve 90+1'de attığı gollerle takımının tarihi geri dönüşünde başrol oynadı.

33 YAŞINDA GELEN ALTIN FIRSAT

Futbola Celta Vigo altyapısında başlayan Joselu, 2009 yılında Real Madrid'in B takımına 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Real Madrid Castilla'da iyi bir performans sergileyen ancak Ronaldo'lu, Benzema'lı, Higuain'li A takıma çıkması imkansız olan İspanyol forvet, 2012 yılında Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu.

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2013 yazında Frankfurt'a kiralanan Joselu, 2014 yazında 5 milyon euro karşılığında Hannover'e gitti. Almanya kariyeri fena gitmeyen Joselu'yu 2015 yazında dönemin Premier Lig ekibi Stoke City 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

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2016/17 sezonunu Deportivo'da kiralık geçiren Joseu, 2017 yazında 5.5 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu. Burada iki sezon geçiren 9 numara, 2019 yılında Alaves ile İspanya'ya kesin dönüş yaptı. Alaves'teki 3 sezonun ardından Espanyol'a bedelsiz transfer olan Joselu, bu sezonun başında Benzema ile yollarını ayıran Real Madrid tarafından kiralık olarak transfer edildi.

Benzema gibi bir figürün ardından Real Madrid'in 9 numarasının Joselu olması tartışmalara yol açarken Joselu, 33 yaşından sonra gelen fırsat için çalışmalarını sıklaştırdı.

Bu sezon genelde yedek başlayan ve oyuna sonradan dahil olan İspanyol golcü, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 16 gol atıp 3 de asist yaparak takıma katkı sağladı. Toplam 1912 dakika süre alan Joselu'nun gol sıklığı ise 120 dakika olarak ortaya çıktı.

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2012 YILINDA REAL MADRID MAÇINA LİNK SORMUŞTU

Bayern Münih maçının ardından Joselu'nun 2012 yılında attığı bir tweet gündem oldu. Joselu, 23 Ağustos 2012 günü attığı tweette 'Real Madrid maçına link var mı?' yazmıştı.

O gün Real Madrid, İspanya Süper Kupa maçında Barcelona ile karşı karşıya gelmiş ve maçı 3-2 kazanmıştı.

2022 FİNALİNDE TARAFTAR OLARAK TRİBÜNDEYDİ

Joselu, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid formasıyla Paris sokaklarındaydı. Maç öncesi fotoğraf paylaşan tecrübeli futbolcu, Liverpool'a karşı kazanılan 14. Şampiyonlar Ligi kupasının coşkusunu tribünden yaşadı.

BACANAĞIYLA BİRLİKTE FİNALDE

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Bayern Münih'e attığı gollerle gündem olan Joselu'nun bir diğer dikkat çeken özelliği ise Real Madrid'in sağ beki Dani Carvajal ile bacanak olması. Joselu'nun eşi Melanie Canizares ile Carvajal'in eşi Daphne Canizares kardeşler.

Joselu ve Carvajal'in kayınpederleri, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada; 'Ben Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir adamım. Real Madrid'de ve İspanya Milli Takımı'nda iki damadı olan başka birini tanıyor musunuz?' demişti.