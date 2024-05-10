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Bayern Münih kaybedince Galatasaray da kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih kaybedince Galatasaray da kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Boey'den gelecek 3.7 milyon euro bonus kaçtı.

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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2 biten ilk maçın ardından rövanşta 1-0 öne geçen Bayern Münih 3 dakikada yediği 2 golle final şansını kaçırırken bu sonuca en çok üzülenlerden biri de G.Saray oldu.

Son dakikalarda yaşanan ofsayt skandalının da damga vurduğu maçta Bayern finale kalsa Sacha Boey transferinde yapılan anlaşmaya göre Gatasaray 3.7 milyon Euro bonus alacaktı.

Alman devi 2020’den sonra finale kalma şansını, kupayı 7. kez kazanma ihtimalini, şampiyonlukta 15 milyon Euro, ikincilikte 10.5 milyon Euro alma fırsatını kaçırırken sarı kırmızılılar da önemli bir gelirden oldu.

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#Galatasaray#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi

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