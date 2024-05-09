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Çılgın kazanç! 24. şampiyonluk Galatasaray için 243.7 milyon TL demek

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Çılgın kazanç 24. şampiyonluk Galatasaray için 243.7 milyon TL demek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

24. şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı kırmızılar kupaya uzanırsa önemli bir gelirin de sahibi olacak. 

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24. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray bu seneyi de mutlu sonla tamamlaması durumunda önemli bir gelirin sahibi olacak.

Sarı kırmızılılar lige katılım bedeli olarak 38 milyon 30 bin lira, şampiyonlar payından da 77 milyon 625 bin lira alacak. Geride kalan 35 haftada 31 galibiyet alıp, 2 kez de berabere kalan Aslan performans priminden de 80 milyon 860 bin lira almaya hak kazandı. G.Saray 3’te 3 yaparsa 7 milyon 464 bin lirayı daha hanesine yazdıracak. Şampiyonluk halinde 39.8 milyon lira daha gelecek. Sarı kırmızılılar kayıpsız gidip kupaya uzanırsa toplamda 243.7 milyon lira alacak.

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol

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