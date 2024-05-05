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Real Madrid'den 100. şampiyonluk! Perez, Bernabeu'yu geride bıraktı...

Güncelleme Tarihi:

#La Liga#Real Madrid#Florentino Perez
Real Madridden 100. şampiyonluk Perez, Bernabeuyu geride bıraktı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 12:57

İspanya LaLiga'nin 34. haftasında Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Real Madrid, sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasının ardından bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan etti.

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İspanya La Liga 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. İspanyol devi, La Liga'da sezonun bitimine 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan etti.

KULÜP TARİHİNİN 100. ŞAMPİYONLUĞU

Real Madrid, 36. La Liga şampiyonluğunu ilan ederek kulüp tarihindeki 100. kupasını kazandı.

Eflatun-beyazlılar, uzun yıllardır süregelen başarılarıyla futbol dünyasında en çok müzesine kupa götüren takım oldu.

Real Madridden 100. şampiyonluk Perez, Bernabeuyu geride bıraktı...

FLORENTINO PEREZ, SANTIAGO BERNABEU'YU GERİDE BIRAKTI

Real Madrid'in başarılı başkanı Florentino Perez, kulüp başkanlığındaki 21. yılını kutlarken aynı zamanda kulüp tarihinde en çok kupa kazanan başkan unvanını da elde etti.

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Son La Liga şampiyonluğuyla birlikte 34. kupasını kazanan Perez, eski başkan Santiago Bernabeu'nun 35 yıllık döneminde kazandığı 33 kupayı geride bıraktı. Florentino Perez, bu başarıyla birlikte kulübün efsanevi ismi Santiago Bernabeu'nun izinden giderek Real Madrid'in tarihine altın harflerle geçti.

EN ÇOK LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYAN KULÜP

Real Madrid, 2023-2024 sezonunda ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte 36. kez lig şampiyonluğuna ulaşan Madrid ekibi, Juventus'u yakalayarak Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok lig şampiyonluğu yaşayan iki kulüpten biri oldu.

Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok lig şampiyonluğu yaşayan kulüpler:

36 - REAL MADRID
36 - Juventus
32 - Bayern Münih
26 - Barcelona

LA LIGA'DA AÇIK ARA ÖNDE

La Liga tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan takım konumunda olan Real Madrid, son kazanılan şampiyonlukla birlikte ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki şampiyonluk sayısını 9'a yükseltti.

La Liga'da şampiyonluk sayıları;

1- Real Madrid - 36
2- Barcelona - 27
3- Atletico Madrid - 11

BARCELONA, ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI

Barcelona, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ezeli rakibi Real Madrid'in 36. şampiyonluğunu tebrik etti.

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Bu jest, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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#La Liga#Real Madrid#Florentino Perez

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