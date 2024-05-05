Arda Güler, Real Madrid'de ilk sezonunda başardı! Arda Turan detayı ve Ancelotti'nin flaş sözleri...

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La Liga'nin 34. haftasında Cadiz'i 3 golle mağlup eden Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybetmesinin ardından şampiyon oldu.

Ligin bitimine 4 hafta kala zafere ulaşan Madrid ekibi, 36. şampiyonluğunu ilan etti.

ARDA GÜLER 11'DE OYNADI

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 51'de Brahim Diaz, 68'de Jude Bellingham ve 90+4'te Joselu kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

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TARAFTARIN ARDA SEVGİSİ

Mücadelede 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bırakan Arda Güler, Bernabéu'yu bir kez daha ayağa kaldırdı. Arda Güler oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koparken milli futbolcumuz da alkışla karşılık verdi.

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İLK SEZONUNDA SİFTAH YAPTI

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid ile ikinci kupasını kazandı. Eflatun beyazlılar, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

ARDA TURAN'DAN SONRA BİR İLK

Arda Güler, La Liga'da şampiyonluk yaşayan 4. Türk futbolcu oldu. En son bu sevinci Arda Turan 2015-16 sezonunda Barcelona'da yaşamıştı.

Hamit Altıntop 2011-12, Nuri Şahin 2011-12, Arda Turan 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında La Liga'da şampiyonluk yaşamıştı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

La Liga'da mutlu sona ulaşan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin maç sonu söyledikleri dikkat çekti.

GENÇ OYUNCULARA SÜRE VERMEK...

Milli oyuncunun performansını değerlendiren ve oyundan erken çıkması hakkındaki soruya yanıt veren Ancelotti, "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor. Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil" dedi.